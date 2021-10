Od poniedziałku, m.in. w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim, tramwaje w Poznaniu będą jeździć częściej niż dotychczas - poinformował poznański magistrat. Mniej autobusów odjedzie do zoo.

Poznańskie tramwaje / shutterstock / Shutterstock

Od poniedziałku w dni robocze w godz. od 9 do 13.30 tramwaje w Poznaniu będą kursować co 12 minut, a nie jak dotychczas co kwadrans.



Z kolei autobusy linii 198 w dni robocze mają częściej niż obecnie wjeżdżać na teren kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na poznańskim Morasku.



Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Jan Gosiewski poinformował, że w związku z powrotem studentów do nauki na uczelniach spodziewany jest wzrost liczby podróżujących komunikacją miejską. Stąd zwiększenie liczby kursów na liniach tramwajowych oraz komunikacji autobusowej na Kampus UAM na Morasku - wyjaśnił.



Zgodnie z nowym rozkładem do godziny zmniejszy się częstotliwość kursów autobusów linii 184 dojeżdżających do poznańskiego ogrodu zoologicznego, a w związku ze zmianą godzin otwarcia ZOO pojazdy będą do niego dowozić pasażerów w godz. od 9 do 17. Częstotliwość kursowania na odcinku Rondo Rataje - Termy Maltańskie pozostanie bez zmian.