W sobotę 2 października planowane jest zakończenie modernizacji łącznic zjazdowych z autostrady A2 na węźle Września i rozpoczęcie kolejnych etapów prac. W związku z pracami zostanie wprowadzony ruch wahadłowy na drodze krajowej 92, a w późniejszych etapach objazdy.

Autostrada A2 / shutterstock / Shutterstock

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka prasowa spółki Autostrada Wielkopolska Anna Ciamciak, spółka realizuje prace związane z wymianą warstwy ścieralnej nawierzchni na węźle autostradowym Września zlokalizowanym na 209 km autostrady A2. Aby prace były jak najmniej uciążliwe dla kierowców, remont został podzielony na kilka etapów.



W sobotę, 2 października planowane jest zakończenie prac na łącznicach zjazdowych z autostrady i przeniesienie robót na odcinek drogi krajowej nr 92 prowadzący z Poznania do Wrześni pomiędzy rondem znajdującym się przy zjeździe z autostrady A2, a drugim rondem na skrzyżowaniu DK92 z DK15. W tym przypadku ruch pojazdów będzie odbywał się wahadłowo - podała Ciamciak.



Dodała, że kierowcy będą mogli korzystać ze zjazdów z autostrady A2 zarówno z kierunku Świecka, jak i Warszawy, a także wjechać na autostradę w obu kierunkach.



Ciamciak zaznaczyła, że rozpoczęcie kolejnego etapu prac planowane jest na poniedziałek, 4 października. Etap ten obejmie modernizację nawierzchni na łącznicach wjazdowych na autostradę A2. Oznacza to, że kierowcy chcący wjechać na autostradę A2 na węźle Września nie będą mieli takiej możliwości i będą musieli skorzystać z objazdów.



Spółka podała, że dla pojazdów chcących włączyć się do ruchu na autostradzie A2 w stronę Warszawy, objazd zostanie poprowadzony drogą krajową DK92 z Wrześni w stronę Słupcy. Następnie w Słupcy skręt w prawo w drogę wojewódzką DW466 do węzła Słupca i tam wjazd na autostradę A2 w kierunku Warszawy.



Z kolei dla pojazdów chcących wjechać na autostradę A2 w kierunku na Świecko objazd zostanie poprowadzony drogą krajową DK92 z Wrześni w stronę Poznania. Następnie na węźle Kostrzyn skręt w drogę ekspresową S5 w kierunku węzła Poznań Wschód. Na węźle Poznań Wschód wjazd na autostradę A2 w kierunku Poznania.



Ciamciak zaznaczyła, że czas realizacji prac uzależniony jest od warunków atmosferycznych.