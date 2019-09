21 zastępów straży pożarnej gasi pożar hali w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyskie). Nie ma osób poszkodowanych.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Strażacy dostali zgłoszenie o pożarze po godz. 17. Jak powiedział bryg. Mariusz Błoński z Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, pali się hala o powierzchni ok. 600 metrów kw., w której produkowano plastikowy granulat.



Według właściciela zakładu w hali znajduje się ok. 50 ton granulatu oraz maszyny wykorzystywane do jego produkcji.



Lokalne media podają, że granulat produkowany w zakładzie był wykorzystywany jako paliwo alternatywne.