Nawet pięć milionów złotych mogą wynieść straty nocnego pożaru Banku Żywności w Olsztynie. Spłonęła część wyremontowanego niedawno budynku, w którym mieściły się m.in. biura i pomieszczenia socjalne.

Zdjęcie z miejsca pożaru / Piotr Bułakowski / RMF FM

Pożar pojawił się przed godziną 3:00 nad ranem. Gdy strażacy przybyli na miejsce płonęła środkowa część budynku w kształcie L. To wyremontowana ostatnio część Banku Żywności.

Akcja gaśnicza trwała kilka godzin, na miejscu pracowało ponad 60 strażaków. Teraz trwają prace wyburzeniowe, szacujemy straty i sprawdzamy pomieszczenia kamerą termowizyjną. Pierwszy zastęp, który przyjechał na miejsce udał się na drugie piętro, gdzie prawdopodobnie było źródło pożaru - powiedział reporterowi RMF FM starszy kapitan Łukasz Jasiński z PSP w Olsztynie.

Zdjęcie z wnętrza spalonego budynku / Piotr Bułakowski / RMF FM

Zdjęcie z wnętrza budynku / Piotr Bułakowski / RMF FM

To jest dramatyczny poranek dla naszej organizacji, dla przyjaciół Banku Żywności. Na prawdę włożyliśmy ogromny wysiłek w ostatnich latach, żeby ten budynek powstał, żeby go odnowić. Niestety zniszczeniu uległy 2/3 budynku. Był on przeznaczony dla różnych działań społecznych, ekologicznych, tematów związanych z niemarnowaniem jedzenia. Staraliśmy się zebrać ogromne pieniądze na remont. Miesiąc temu ten budynek otworzyliśmy, dzisiaj patrzymy jak ten budynek jest spalony, zalany - mówi Edyta Jermakow z Banku Żywności w Olsztynie.

Pracownicy Banku Żywności podkreślają, że - jeżeli tylko strażacy im pozwolą - już dzisiaj zaczną porządkować teren i pomieszczenia. Zniszczenie, również ze względu na zalanie wodą, dotyczy niemal całego budynku. Nie wiadomo na razie, gdzie Bank Żywności będzie mógł się przenieść na czas remontu.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Piotr Bułakowski / RMF FM

Bank Żywności w Olsztynie to organizacja pozarządowa założona w 2000 roku. Specjalizuje się w pozyskiwaniu żywności i jej dystrybucji na rzecz potrzebujących mieszkańców Warmii i Mazur. Jej pracownicy ratują żywność przed zmarnowaniem, edukują w zakresie prawidłowego odżywiania i niemarnowania jedzenia.