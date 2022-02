Na Dolnym Śląsku powstała mapa astroturystyczna. Zaznaczono na niej najlepsze miejsca w regionie do obserwacji gwiazd. Mapa jest dostępna w Internecie w serwisie Geoportal Dolny Śląsk. To inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Mapa astroturystyczna / Geoportal Dolny Śląsk / Materiały prasowe

Mapa przedstawia miejsca obserwacji nieba oraz punkty związane z astronomią. W planach jest jej uzupełnienie o obiekty noclegowe i wydarzenia atrakcyjne dla astroturystów. Zdaniem specjalistów astroturystyka jest dziś niszową formą turystyki, której popularność będzie rosła.

Turystyka astronomiczna polega na obserwacji ciemnego nieba oraz zjawisk na nim zachodzących. Obejmuje również odwiedzanie obiektów umożliwiających poszerzanie wiedzy astronomicznej, takich jak np. obserwatoria, planetaria, muzea i wystawy oraz miejsc związanych z historią eksploracji przestrzeni kosmicznej, jak i twórczością jej badaczy - tłumaczy prof. Sylwester Kołomański z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na mapie znajdują się miejsca atrakcyjne zarówno dla astrofotografów, jak i astroturystów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z obserwacją ciemnego nieba. Za pomocą astroturystyki wykorzystujemy potencjał do stworzenia nietypowej oferty turystycznej w oparciu o lokalne zasoby - tłumaczy Krzysztof Maj z zarządu województwa dolnośląskiego.

Inicjatorzy mapy podkreślają, że, publikując ją, jednocześnie przestrzegają, aby zachować ostrożność podczas nocnej obserwacji nieba. Wybrane lokalizacje mogą znajdować się na terenach cennych przyrodniczo, w związku z tym konieczne jest zachowanie ciszy i przestrzeganie lokalnych zaleceń

Inicjatywę powstania mapy astroturystyki wspiera Karol Wójcicki. To popularyzator astronomii, dziennikarz i prezenter telewizyjny. Jest twórcą największego w Polsce astronomicznego profilu na Facebooku "Z głową w gwiazdach".

To fantastyczna inicjatywa stworzenia takiej mapy, publicznie dostępnej dla każdego. Gdy zapytacie, gdzie najlepiej obserwować niebo w Polsce, odpowiedź brzmi: Bieszczady oraz Izery. Hala Izerska to jedno z najpiękniejszych miejsc w naszym kraju. Mało jest takich miejsc, gdzie można podziwiać widok po horyzont niezakłócony cywilizacją. Jest to obszar chroniony, nazwany Izerskim Parkiem Ciemnego Nieba. Zachęcam Państwa do spoglądania w stronę rozgwieżdżonego nieba - podkreśla Wójcicki.