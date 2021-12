Wigilijne oświadczyny przy choince? Pewien młody mężczyzna zdecydował się poprosić o rękę w Wigilię… podczas kontroli drogowej. Policjanci z Wyszkowa udostępnili nagranie, na którym widać jak kontrolowany kierowca klęczy na jezdni z bukietem kwiatów przed swoja wybranką.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Magia Świąt. Love Is in the Air. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tak ważnej chwili mieszkańców powiatu ostrowskiego" - napisali w facebookowym poście z Wyszkowa. Do niego zostało dołączone nagranie.

Na filmie widać, jak młody mężczyzna klęczy na jezdni przed kobietą, trzymając bukiet kwiatów.

Policjanci przyznają, że mogli kontrolą drogową przeszkodzić w niespodziance. Wszystko dlatego, że przeglądając zawartość bagażnika zapytali o to, dla kogo przeznaczony jest tak duży bukiet kwiatów.

"Najważniejsze słowo "tak" zostało wypowiedziane bez chwili wahania" - relacjonują wyszkowscy policjanci i życzą parze narzeczonych szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń.

Służby prasowe Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie nie poinformowały jednak, dlaczego kierowca zdecydował się poprosić swoją partnerkę o rękę akurat w trakcie kontroli drogowej.