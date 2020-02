Około 70 razy strażacy interweniowali, usuwając skutki silnego wiatru w województwie pomorskim. Ściągali połamane drzewa z uszkodzonych samochodów, dróg i chodników. Nikt nie odniósł obrażeń. Wichura spowodowała również przerwy w dostawie prądu oraz utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej.

Uszkodzony samochód dostawczy przez połamane drzewo wskutek silnego wiatru wiejącego na Wybrzeżu / Adam Warżawa / PAP

Jak poinformował w niedzielę dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku mł. kpt. Grzegorz Benkiewicz, w związku z silnym wiatrem na Pomorzu strażacy interweniowali do tej pory około 70 razy.

Strażacy wyjeżdżali do powalonych drzew, które blokowały ulice lub chodniki. Niektóre z nich uszkodziły samochody. W Gdyni złamane gałęzie spowodowały awarię trakcji trolejbusowej. Na bieżąco usuwamy wszystkie przeszkody - powiedział mł. kpt. Grzegorz Benkiewicz. Jak podkreślił, "nikomu nic się nie stało".





Służby techniczne naprawiają trakcję trolejbusową w Gdyni / Adam Warżawa / PAP



W Gdyni drzewo spadło bezpośrednio na opla, całkowicie niszcząc jego dach. W miejscowości Bożepole Małe (pow. wejherowski) drzewo spadło na tory. Przez pewien czas ruch pociągów na trasie Wejherowo-Lębork był wstrzymany.

Silny wiatr spowodował też awarie i przerwy w dostawie prądu, między innymi w Gdańsku, Czerniewie i Ełganowie (gm. Trąbki Wielkie), Borzechowie (gm. Zblewo), Wygoninie, Cedrach Wielkich, Morzeszczynie.

Służby apelują do mieszkańców, aby usunęli z balkonów wszystkie rzeczy, które wiatr może porwać.





Sztorm na Bałtyku

IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym sztormem na Bałtyku.



Zachodni wiatr w strefie brzegowej województwa pomorskiego może osiągnąć w porywach 9 stopni w skali Beauforta, co oznacza, że jego prędkość będzie wynosiła nawet 100 km/h. Możliwy jest również deszcz.

Alert obowiązuje do godziny 18. Synoptycy zaznaczają jednak, że ostrzeżenie może być kontynuowane.



Ósmy i dziewiąty stopień w skali Beauforta oznacza początkowo sztorm i wicher przechodzący następnie w silny sztorm. Przy ósmym stopniu wiatr jest na tyle silny, że łamie gałęzie drzew. Na morzu początkowo są umiarkowanie duże fale z poprzerywanymi obracającymi się grzbietami. Przy dziewiątym stopniu pojawiają się bardzo duże fale z gęstą pianą, a grzbiety fal zaczynają się zawijać.

Dodatkowo Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW w Gdyni ostrzega przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy wybrzeża wschodniego i morskich wód wewnętrznych RP, Martwej Wisły oraz zlewni rzek znajdujących się między Regą a Łebą (z wyjątkiem zlewni Łupawy)



"W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (02.02.2020 - 547 cm) oraz prognozowaną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną na Wybrzeżu Wschodnim, głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej, przewidywane są wzrosty poziomów wody do stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej" - napisano w komunikacie.



Ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku do godz. 14.00.