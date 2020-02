Dramatyczny wypadek w centrum Żyrardowa. Kierowca prowadzący samochód osobowy wjechał na przejściu dla pieszych w matkę z dwójką małych dzieci. Starsze dziecko ma dziesięć lat, młodsze trzy.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Gorąca Linia RMF FM / Gorąca Linia RMF FM

W najgorszym stanie jest najmłodsze dziecko - kilkadziesiąt minut trwała jego reanimacja. Stan drugiego też jest ciężki.

Zostali oni zabrani do szpitali śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego: jedno dziecko trafiło do szpitala przy ulicy Niekłańskiej, a drugie do Centrum Zdrowia Dziecka.



Do wypadku doszło na ulicy 1 Maja tuż przy komendzie Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy byli pierwszymi ratownikami, udzielającymi pomocy. Praktycznie wybiegli z remizy.

Przejście, na którym doszło do wypadku, nie miało sygnalizacji świetlnej. Dzieci prawdopodobnie jechały na rowerze i hulajnodze.



W tej chwili przejazd tą ulicą jest zablokowany.

Kierowca to 74-latek, był trzeźwy.

