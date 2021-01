Kolejna poselska interpelacja w sprawie odwołania Tomasza Augustyniaka, byłego już szefa sanepidu w Pomorskiem. Tym razem o przyczyny odwołania pyta Agnieszka Pomaska z KO. Dołączył już do niej chociażby partyjny kolega Tadeusz Aziewicz czy Artur Dziambor z Konfederacji. Przypomnijmy - Augustyniak wczoraj poinformował, że odebrał pismo z dymisją, datowane na 12 stycznia.

Tomasz Augustyniak / Kuba Kaługa / RMF FM

Oficjalnie powody tej głośnej dymisji wciąż są nieznane. Do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi na dziennikarskie pytania wysłane do Głównego Inspektoratu Sanitarnego 11 stycznia. Nie odpowiada także Pomorski Urząd Wojewódzki. To do wojewody pomorskiego - zgodnie z procedurą - wniosek o zgodę na odwołanie Tomasza Augustyniaka skierować musiał Krzysztof Saczka, w zastępstwie sprawujący funkcję Głównego Inspektora Sanitarnego.

Co ważne, latem 2020, także za zgodą wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, Tomasz Augustyniak powołany został na kolejną, pięcioletnią kadencję. W Urzędzie Wojewódzkim nie chcą odpowiedzieć na pytanie, co na przestrzeni ostatnich miesięcy zmieniło się ze strony wojewody pomorskiego w ocenie pracy Tomasza Augustyniaka. Choć to pytanie dotyczy bezpośrednio samego wojewody pomorskiego, to jego urzędnicy w tej sprawie odsyłają nas do Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Ujawnienie przez nas informacji o planowanym zwolnieniu Tomasza Augustyniaka spotkało się z dużym odzewem społecznym. Listy do ministra zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, premiera RP czy wojewody pomorskiego adresowali w tej sprawie wszyscy Powiatowi Inspektorzy Sanepidu, szeregowi pracownicy Inspekcji Sanitarnej, Okręgowa Izba Lekarska, kilkanaście związków pracodawców z Pomorza czy samorządowcy. Interpelacje w tej sprawie napisała także posłanka Lewicy Beata Maciejewska, która w swoim piśmie wskazała, że powodem odwołania Augustyniaka ma być konflikt z jednym z posłów PiS z okręgu gdyńsko-słupskiego. Dopytywana w rozmowie z RMF FM wskazała, że stać ma za tym rzecznik rządu Piotr Müller. Po publikacji tej rozmowy Müller nie odniósł się do wypowiedzi Maciejewskiej. Wcześniej pytany przez nas o to, czy miał coś wspólnego z planowaną dymisją i o to czy zabiegał o jakiekolwiek zmiany personalne w sanepidzie na Pomorzu - zaprzeczył.

Dziś kolejną interpelację w sprawie Tomasza Augustyniaka opublikowała posłanka KO z Gdańska Agnieszka Pomaska, zapraszając do niej także innych posłów z Pomorza, bez względu na szyld partyjny. Do pytań Pomaskiej dołączył już chociażby poseł KO Tadeusz Aziewicz czy Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Pomaska pyta w interpelacji skierowanej do premiera Mateusza Morawieckiego o przyczyny odwołania i ocenę pracy Tomasza Augustyniaka, o to czy pandemia to dobry czas na zmianę na stanowisku wojewódzkiego inspektora sanitarnego, a także o to, co wspólnego z dymisją miał sprzeciw ze strony Augustyniaka wobec powołania na stanowisko Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku byłej asystentki posła PiS i rzecznika rządu Piotra Müller.

Poniżej pełna treść drugiej już interpelacji poselskiej w sprawie Tomasza Augustyniaka.

/