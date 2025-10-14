Łukasz Mejza został zatrzymany na trasie ekspresowej S3 koło Polkowic na Dolnym Śląsku za prawie dwukrotne przekroczenie dozwolonej prędkości - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Poseł PiS jechał 200 km/h. Odmówił przyjęcia mandatu. "Mejza odpowie za ten barbarzyński rajd"- napisał szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Poseł PiS Łukasz Mejza pędził 200 km/h. Odmówił przyjęcia mandatu / Paweł Wodzyński / East News

Policjanci, którzy zatrzymali Łukasza Mejzę jadącego swoim bmw S3 w okolicach Polkowic z prędkością 200 km/h, zaproponowali mu mandat w wysokości 2,5 tys. zł.

Poseł odmówił jednak przyjęcia mandatu, zasłaniając się immunitetem.

Teraz funkcjonariusze sporządzą wniosek o ukaranie parlamentarzysty.

Potrzebna będzie do tego procedura uchylenia mu immunitetu przez Sejm.

Kierwiński: Mejza odpowie za ten barbarzyński rajd

Na rajd Łukasza Mejzy drogą ekspesową zareagował już Minister Spraw wewnętrznych i Administracji - Marcin Kierwiński.

"Niejaki Mejza pędził 200 km/h. Odmówił przyjęcia mandatu. Bo przecież jest posłem…. posłem PiS. Nie odpuścimy. Policja zrobiła swoje. Mejza odpowie za ten barbarzyński rajd"- napisał na platformie X.