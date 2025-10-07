Poseł PiS Łukasz Mejza został ukarany przez sejmową komisję etyki za zachowanie wobec senatora Wadima Tyszkiewicza w restauracji w Nowym Domu Poselskim wiosną 2025 roku. O ukaranie Mejzy wystąpiła marszałek Senatu.

Poseł PiS Łukasz Mejza przed hotelem Groman w Sękocinie Starym / Paweł Supernak / PAP

O ukaraniu Mejzy poinformowała posłanka komisji Ewa Schädler (Polska 2050). Zaznaczyła, że Mejza nie stawił się na komisji etyki, mimo że dwukrotnie miał szansę wyjaśnić swoje zachowanie.

Kłótnia Mejzy i Wadima Tyszkiewicza

Do kłótni doszło 24 kwietnia 2025 roku około godziny 10:30 - o czym poinformowała "Rzeczpospolita". Według notatki skierowanej do marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, poseł Łukasz Mejza miał podejść do senatora Wadima Tyszkiewicza i jego żony, trzymając na rękach małe dziecko. Mejza miał następnie zacząć prowokować i obrażać go oraz jego żonę, używając wulgarnych i poniżających zwrotów.

"Reagowała Straż Marszałkowska i ochrona. Świadkami zdarzenia było kilkadziesiąt osób, w tym: posłanki Iwona Hartwich, Katarzyna Osos i wiele innych osób. Zachowanie posła Łukasza Mejzy było prowokacyjne, a obrażanie kobiety, mojej żony i mnie, haniebne" - napisał Wadim Tyszkiewicz w notatce.

"Jesteś chorym psychicznie oszustem", "trzęsiesz się, dziadku" - tak miał zwracać się do Tyszkiewicza Mejza. Wówczas Mejza przyznawał, że doszło do awantury, ale przedstawiał inną wersję wydarzeń. Według niego to Wadim Tyszkiewicz miał sprowokować całą sytuację, a powodem konfliktu miała być zazdrość senatora o sukcesy posła PiS w regionie lubuskim. Mejza twierdzi, że Tyszkiewicz wykonywał wobec niego m.in. gest plucia pod nogi. Parlamentarzysta PiS-u wskazuje, że w restauracji zareagował na zaczepki Tyszkiewicza, bo miał małe dziecko na rękach.

Z wnioskiem o ukaranie posła PiS wystąpiła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Kary dla posłów

Zgodnie z regulaminem komisja może ukarać posła zwróceniem uwagi, udzieleniem upomnienia lub udzieleniem nagany. Posłowi przysługuje odwołanie od decyzji komisji etyki w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały dotyczącej kary. Do zakresu działania komisji etyki należy m.in. rozpatrywanie spraw posłów, "którzy zachowują się w sposób nie odpowiadający godności posła".