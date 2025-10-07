Poseł PiS Łukasz Mejza został ukarany przez sejmową komisję etyki za zachowanie wobec senatora Wadima Tyszkiewicza w restauracji w Nowym Domu Poselskim wiosną 2025 roku. O ukaranie Mejzy wystąpiła marszałek Senatu.
O ukaraniu Mejzy poinformowała posłanka komisji Ewa Schädler (Polska 2050). Zaznaczyła, że Mejza nie stawił się na komisji etyki, mimo że dwukrotnie miał szansę wyjaśnić swoje zachowanie.
Do kłótni doszło 24 kwietnia 2025 roku około godziny 10:30 - o czym poinformowała "Rzeczpospolita". Według notatki skierowanej do marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, poseł Łukasz Mejza miał podejść do senatora Wadima Tyszkiewicza i jego żony, trzymając na rękach małe dziecko. Mejza miał następnie zacząć prowokować i obrażać go oraz jego żonę, używając wulgarnych i poniżających zwrotów.
"Reagowała Straż Marszałkowska i ochrona. Świadkami zdarzenia było kilkadziesiąt osób, w tym: posłanki Iwona Hartwich, Katarzyna Osos i wiele innych osób. Zachowanie posła Łukasza Mejzy było prowokacyjne, a obrażanie kobiety, mojej żony i mnie, haniebne" - napisał Wadim Tyszkiewicz w notatce.
"Jesteś chorym psychicznie oszustem", "trzęsiesz się, dziadku" - tak miał zwracać się do Tyszkiewicza Mejza. Wówczas Mejza przyznawał, że doszło do awantury, ale przedstawiał inną wersję wydarzeń. Według niego to Wadim Tyszkiewicz miał sprowokować całą sytuację, a powodem konfliktu miała być zazdrość senatora o sukcesy posła PiS w regionie lubuskim. Mejza twierdzi, że Tyszkiewicz wykonywał wobec niego m.in. gest plucia pod nogi. Parlamentarzysta PiS-u wskazuje, że w restauracji zareagował na zaczepki Tyszkiewicza, bo miał małe dziecko na rękach.
Z wnioskiem o ukaranie posła PiS wystąpiła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
Zgodnie z regulaminem komisja może ukarać posła zwróceniem uwagi, udzieleniem upomnienia lub udzieleniem nagany. Posłowi przysługuje odwołanie od decyzji komisji etyki w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały dotyczącej kary. Do zakresu działania komisji etyki należy m.in. rozpatrywanie spraw posłów, "którzy zachowują się w sposób nie odpowiadający godności posła".