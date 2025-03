Każdy mieszkaniec Polski ma otrzymać poradnik kryzysowy przygotowany m.in. przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Broszury mają trafić do skrzynek pocztowych, ale będą też rozsyłane do szkół. "Uważamy, że dzieci bardziej przemawiają do świadomości rodziców. Dziecko uczy się szybciej niż rodzic" - mówi o tej decyzji wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Wiceszef MSWiA zdradził też, kiedy prawdopodobnie zakończą się prace nad poradnikiem i kiedy trafi do obywateli.

Poradnik kryzysowy ma trafić do każdego mieszkańca Polski / Shutterstock Za przygotowanie poradnika odpowiadają resorty spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej, a także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W broszurze znajdą się m.in. informacje o tym, jak przetrwać w warunkach kryzysu przez 72 godziny. Przypomnijmy, wczoraj została zaprezentowana nowa unijna strategia na rzecz gotowości. Jednym z jej założeń jest zachęcanie obywateli m.in. do gromadzenia podstawowych zapasów (żywność, leki, woda) na co najmniej 72 godziny. Kiedy poradniki trafią do Polaków? Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański, pytany w Polskim Radiu 24 o to, kiedy skończą się prace nad poradnikiem, odpowiedział, że będzie to przełom kwietnia i maja. Przełom kwietnia, maja powinniśmy zakończyć prace nad tą broszurą, dlatego że ona jest opracowywana w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i myślę, że pójdzie do uzgodnień międzyresortowych. W drugiej połowie przyszłego roku do ponad 10 mln gospodarstw domowych powinna ona trafić w poczcie - wyjaśnił. Poradnik ma otrzymać każdy mieszkaniec Polski. Podobne broszurki będziemy chcieli mieć dla szkół, ponieważ uważamy, że dzieci bardziej przemawiają do świadomości rodziców. Dziecko uczy się szybciej niż rodzic - przekazał. Wzór z północy Przypomniał, że podczas pracy nad broszurą analizowane były te, które funkcjonują już w 23 państwach. Dla nas podstawą są kraje skandynawskie. (...) Szwecja ma najlepiej opracowaną broszurę wdrożoną w życie w 2024 roku - dodał. Co znajdzie się broszurze? Broszura ma w przystępny i skrótowy sposób dostarczyć najważniejsze informacje przygotowane przez ekspertów na wypadek różnych sytuacji kryzysowych. Informacje będą dotyczyły tego, jak radzić sobie w sytuacjach różnych zagrożeń. Będzie to miejsce, z którego każdy obywatel dowie się, co ma zrobić, w jaki sposób ma się lepiej przygotować. To będzie pakiet informacji, począwszy od tego, jak zadbać o bezpieczeństwo domowników, w jaki sposób się zachować i jak się przygotować np. na kilkudniowy lub kilkunastogodzinny brak prądu - mówił w pierwszej połowie marca zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA Robert Klonowski. W poradniku znajdą się również informacje na temat tego, jakie zapasy należy przygotować na sytuacje kryzysowe, żeby przetrwać u siebie w domu przez trzy dni bez zasilania. Zobacz również: RCB radzi, jak reagować na zagrożenia. Co musi być w "plecaku przetrwania?

Róbcie zapasy, bądźcie gotowi na co najmniej trzy doby bez pomocy państwa

