Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło specjalną witrynę, na której można znaleźć poradniki, jak przygotować się i reagować na zagrożenia różnego typu - np. biologiczne i jądrowe. RCB radzi m.in. jak przygotować plecak ewakuacyjny.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Poradniki RCB są dostępne pod adresem: https://alert.rcb.gov.pl/



Na stronie opublikowano poradnik tłumaczący, jak należy przygotować się na ewentualne wystąpienie zróżnicowanych zagrożeń, związanych np. z atakami terrorystycznymi. RCB wskazuje trzy kroki. Pierwszy z nich to rozmowa z rodziną czy współlokatorami o zagrożeniach, w której ustali się plan działania w razie zagrożenia, a także np. metody kontaktu czy miejsca spotkań w przypadku rozdzielenia.

Czego nie może zabraknąć w plecaku ewakuacyjnym?

Drugi krok to przygotowanie tzw. plecaka ewakuacyjnego, który będzie w każdej chwili gotowy do zabrania podczas ewakuacji. RCB wskazuje, że w takim plecaku powinny znaleźć się m.in.: radio na baterie i latarka z zapasem baterii, najważniejsze dokumenty, maski ochronne, mydło/żel do dezynfekcji, mapa/GPS, zapas pożywienia na 2 dni, nóż, ołówek i notes, apteczka z opaską zaciskową, kurtka przeciwdeszczowa, śpiwór, plastikowe worki na śmieci, ubranie na zmianę, kombinerki lub łom, a także gotówka w niewielkich nominałach.



Jak podkreślono, każdy z domowników powinien mieć własny plecak, gotowy do zabrania w każdej chwili.



Trzeci krok to określenie, gdzie w domu, pracy czy szkole - w miejscach, w których przebywa się najczęściej - znajdują się najbezpieczniejsza miejsca. Idealne miejsce to przestrzeń wewnątrz budynku z grubymi ścianami pozbawiona okien. W poradniku wskazano również m.in. jak należy zachować się, gdy w momencie ostrzeżenia przed zagrożeniem znajduje się na zewnątrz.

Poradniki dotyczą pięciu rodzajów zagrożeń

Oprócz tych wskazówek na stronie zamieszczono poradniki odnoszące się do pięciu typów zagrożeń - biologicznego, chemicznego, jądrowego, radiacyjnego i eksplozjami. W każdym z nich omówiono, na czym może polegać dane zagrożenie, jak w jego przypadku reagują służby, jakie są sposoby alarmowania i ostrzegania oraz metody reagowania na poszczególne zagrożenia.

W poradniku dot. zagrożeń biologicznych przeczytać możemy m.in., jak należy postępować z podejrzanymi przesyłkami, które mogą zawierać szkodliwe czynniki biologiczne, jak różnego typu bakterie czy wirusy. W poradniku poświęconym zagrożeniom chemicznym wskazano m.in., jakie są najpowszechniejsze szkodliwe substancje oraz jak należy opatrzyć oparzenia chemiczne.



Poradnik dot. zagrożeń eksplozjami tłumaczy natomiast, jak należy reagować w przypadku informacji o podłożeniu bomby, a także, co robić, gdy przetrwało się jej wybuch. Poradnik przypomina m.in., że po wybuchu należy wyłączyć instalację elektryczną czy gazową w budynku, a w przypadku przysypania - uderzać w elementy metalowe, by zwrócić uwagę służ ratowniczych.



Kolejny poradnik dotyczy zagrożenia jądrowego - chodzi tu m.in. o skutki potencjalnych awarii w elektrowniach atomowych. Jak wskazano, "zdarzenie nuklearne" wiąże się z uwolnieniem do środowiska dużej ilości substancji promieniotwórczej, zagrażającej ludziom i środowisku. W przypadku narażenia na tego typu zagrożenie, kluczowe jest jak najszybsze oddalenie się od źródła promieniowania - wraz z plecakiem ewakuacyjnym do wcześniej przygotowanego możliwie bezpiecznego miejsca, a także unikanie napromieniowanych obiektów - w tym poprzez jak najszybszą zmianę wystawionego na promieniowanie ubrania.



Podobnie postępować należy w przypadku zdarzenia radiacyjnego, czyli takiego, które wiąże się ze skażeniem promieniotwórczym - czyli, jak wskazano, obecnością substancji promieniotwórczej w ciałach stałych, cieczach lub gazach oraz wewnątrz i na powierzchni ciała ludzkiego. RCB podkreśla, że materiały promieniotwórcze wykorzystywane są nie tylko w elektrowniach jądrowych, ale także m.in. w medycynie oraz badaniach geologicznych i różnego rodzaju pomiarach. Również w przypadku takiego zagrożenia należy schować się przed źródłem promieniowania (w tym także napromieniowanymi przedmiotami), na przykład w schronie lub piwnicy nieuszkodzonego budynku.



Całe poradniki dotyczące poszczególnych zagrożeń, z pełnymi ich opisami oraz instrukcjami postępowania, dostępne są na stronie RCB. Poza samymi poradnikami, na stronie zamieszczono także szereg plików do pobrania, w tym poradniki w wersji pdf, a także m.in. materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami. Na stronie zamieszczono także quizy dla dzieci pozwalające sprawdzić ich przygotowanie do reagowania na zagrożenia.