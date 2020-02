Policja z Braniewa w województwie warmińsko-mazurskim zatrzymała 54-letniego mężczyznę, który na swojej posesji gromadził militaria z czasów drugiej wojny światowej. Znaleziono u niego amunicję, elementy broni, pociski artyleryjskie i granaty. 54-latkowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Pasjonat militariów objęty policyjnym nadzorem / Policja

Policjanci otrzymali zawiadomienie, że na posesji w jednej z miejscowości w powiecie braniewskim może znajdować się broń i materiały wybuchowe. Wysłano w to miejsce policjantów z rozpoznania minersko-pirotechnicznego, którzy potwierdzili tę informację - podała podkom. Jolanta Sorkowicz z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie.





/ Policja

Na posesji należącej do podejrzanego policjanci zabezpieczyli m.in. ponad 300 sztuk amunicji, elementy broni, pociski artyleryjskie oraz granaty. Według policji, to znaleziska z czasów II wojny światowej. Zatrzymano mężczyznę, któremu postawiono zarzuty: posiadania bez pozwolenia elementów broni i amunicji oraz materiałów wybuchowych. Za co grozi kara do 8 lat więzienia. Policja zastosowała dozór wobec 54-latka. Tłumaczył, że jest "pasjonatem" militariów.

54-latek trzymał na posesji granaty i pociski z czasów wojny Policja