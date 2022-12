"Od początku roku doszło do 3746 wypadków z udziałem pieszych – to o 248 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego" - wylicza "Rzeczpospolita". Jak dodaje, na polskich drogach zginęło w tym roku 356 pieszych (w tym 113 na pasach). To o 17 osób mniej niż rok temu.

Zdj. ilustracyjne /Maciej Nycz /Archiwum RMF FM