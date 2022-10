Kierowcy jadący w rejon Cmentarza Miłostowskiego w Poznaniu otrzymują dziś specjalny prezent. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz członkowie Automobilklubu Wielkopolski rozdają kierowcom specjalne zawieszki w postaci aniołów. Mają one przypominać o tym, że pośpiech nie jest dobrym doradcą w drodze na cmentarze.

/ Beniamin Piłat / RMF FM - reporter

"Anioły na drodze" - pod taką nazwą policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz członkowie Automobilklubu Wielkopolskiego prowadzą dziś akcję, podczas której uświadamiają kierowców, że pośpiech nie jest dobrym doradcą w czasie weekendowych wyjazdów przed dniem Wszystkich Świętych.

Kierowcy otrzymują zawieszki w postaci anioła z napisem "Nie jedź szybciej niż Twój Anioł Stróż potrafi latać" - mówi nam Maciej Bednik z Automobilklubu Wielkopolskiego. Jak podkreśla, "to jest takie motto, które każdemu z nas powinno przyświecać, bo co trzecia ofiara śmiertelna na drodze to ofiara właśnie niedostosowanej prędkości, zbyt szybkiej jazdy".

Kierowcy są zatrzymywani i proszeni o zjechanie na pobocze. Tym, którzy jadą przepisowo, wręczane są zawieszki w postaci anioła oraz opaski odblaskowe. Kierujący niezgodnie z przepisami dostają natomiast mandaty karne.

Reakcje na akcje są raczej pozytywne. Jest strach w oczach, bo kierowcy zastanawiają się co zrobili źle, ale potem już jest ulga i pojawia się uśmiech - wyjaśnia asp. szt. Izabela Czerwińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.