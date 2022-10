12 zatrzymanych kierowców z podejrzeniem popełnienia przestępstw, odholowanych 13 pojazdów, wnioski do straży granicznej, a także do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To - jak dowiedział się reporter RMF FM - efekty wielkiej policyjnej akcji w Warszawie, której celem było zwalczanie przestępczości popełnianej przez kierowców świadczących usługi przewozowe zamawiane przez aplikację.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Policjanci z komendy stołecznej, ale także z komendy głównej i funkcjonariusze straży granicznej - w sumie kilkudziesięciu mundurowych - ruszyli do akcji późnym wieczorem. Skupili się na okolicach popularnych stołecznych dyskotek i klubów. Działania rozpoczynali jednocześnie w kilku miejscach, by kierowcy "przewozu osób" nie mogli się ostrzegać o kontrolach. Wylegitymowano 189 osób. Skontrolowano 177 pojazdów. Okazało się, że kierowcy to głównie cudzoziemcy z Kaukazu a także z Azji Środkowej. Badany był stan trzeźwości, legalność pobytu w Polsce, uprawnienia do prowadzenia pojazdów, dokumenty samochodów, a także ich stan techniczny. Środki odurzające w samochodach Ostatecznie w wyniku przeprowadzonych działań zatrzymano 12 osób, które będą odpowiadać za przestępstwa. Większość z nich miała podrobione dokumenty tożsamości i podrobione uprawnienia do kierowania pojazdami. Część z nich była pod wpływem alkoholu, a także narkotyków. W samochodach natrafiono też na środki odurzające. Policjanci wystawili też liczne mandaty. Dodatkowo odholowano 13 pojazdów. Podczas akcji w centrum Warszawy, już w trzech pierwszych przypadkach kontrolowania kierowców i samochodów, wykryliśmy fałszywe dokumenty i dowody rejestracyjne - mówił jeden z funkcjonariuszy. "Polowanie" na klientów Zauważono też, że kierowcy działają jak "spółdzielnia". Podzielili między siebie centrum miasta i odpowiadają za zabieranie pasażerów z poszczególnych lokali. Celem są najczęściej kompletnie pijane kobiety opuszczające kluby. Czasami wygląda to jak "polowanie" - usłyszał reporter RMF FM od uczestnika akcji, który relacjonował, że kierowcy nie tylko przyjeżdżają po zamówieniu z aplikacji, ale także sami na ulicy proponują podwiezienie. Sprawdzanie legalności pobytu pokazało też, że kilku z zatrzymanych przebywa w Polsce bezprawnie. Potwierdzono też, że część skontrolowanych miała fałszywe dokumenty tożsamości. Ich sprawy mają trafić do ABW, która ma potwierdzić, jaki jest cel pobytu tych osób w naszym kraju, a także, czy ukrywając swą tożsamość, mogą stanowić zagrożenie dla Polski. Będą kolejne kontrole Policjanci już zapowiadają kontynuowanie kontroli kierowców i samochodów, którymi świadczone są usługi przewozowe. Pierwsza akcja pokazała ogrom nieprawidłowości, a także zagrożeń, które mogą stwarzać kierowcy bez uprawnień, pod wpływem alkoholu czy narkotyków - mówił jeden z policjantów. Nie jest wykluczone, że podobne działania zostaną rozszerzone na inne miasta. Zobacz również: Incydent w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej. Interweniowała policja

Warszawa, Kraków i Rzeszów wybiorą większą liczbę posłów? Szef PKW pisze do marszałek Sejmu Opracowanie: Renata Gaweł