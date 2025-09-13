Pabianicka pizzeria Zielona Górka po raz kolejny znalazła się w elitarnym gronie najlepszych pizzerii świata. Właściciele lokalu, Lilianna i Jędrzej Lewandowscy, odebrali w Neapolu prestiżową nagrodę w dorocznym rankingu 50 Top Pizza World. Polska pizzeria uplasowała się na 94. miejscu w światowym zestawieniu, awansując o trzy pozycje.

Polska pizzeria jedną z najlepszych na świecie (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Ranking 50 Top Pizza World to najważniejsze zestawienie pizzerii na świecie, które od 2017 roku wyznacza trendy w branży. Powstał w momencie, gdy pizza neapolitańska została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Inspektorzy odwiedzają lokale anonimowo, a wyniki ogłaszane są co roku we wrześniu podczas uroczystej gali w Neapolu.

W tym roku Zielona Górka z Pabianic (woj. łódzkie) znalazła się w światowym rankingu, otrzymując certyfikat z numerem 94. To ogromny sukces nie tylko dla właścicieli, ale także dla całego zespołu, który od lat konsekwentnie buduje swoją markę na rynku.

Właściciele Zielonej Górki, Lilianna i Jędrzej Lewandowscy, z wykształcenia są architektami. Jak sami przyznają, początkowo czuli się nieco obco w świecie pizzy. Jednak szybko okazało się, że wśród najlepszych pizzajolo na świecie nie brakuje ludzi z artystycznym zacięciem.

Udział w spotkaniach z najlepszymi pizzajolo na świecie to niezwykle cenne doświadczenie dla całego zespołu pizzerii. Ja i żona jesteśmy architektami i myśleliśmy, że będziemy obcy w świecie pizzy. Okazuje się jednak, że właściciele światowych pizzerii, których poznajemy, są muzykami, filmowcami, jest w tym gronie wielu artystów - podkreśla Jędrzej Lewandowski.

W Zielonej Górce pizzę wypiekają perkusiści, a ciasto przygotowuje bluesman. Jedna z kelnerek jest śpiewaczką operową, a większość obsługi gra na jakimś instrumencie. To właśnie ludzie, ich pasje i talenty, tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca.

Jędrzej Lewandowski przyznaje, że udział w prestiżowym rankingu traktuje z przymrużeniem oka, jednak nie ukrywa, że wyróżnienie ma ogromne znaczenie marketingowe. Najważniejszy jest jednak punkt odniesienia względem innych lokali w Europie i na świecie.

To ludzie tworzą pizzę i to oni robią klimat lokalu. Włosi używają określenia artigianale - to takie rzemiosło z duszą - mówi właściciel Zielonej Górki.

Nowe trendy w świecie pizzy

Podczas gali w Neapolu Lewandowscy mieli okazję obserwować najnowsze trendy w świecie pizzy. Jak zauważa Jędrzej Lewandowski, pizze stają się coraz większe, ale ich skład pozostaje maksymalnie prosty.

W Neapolu na przykład pizzajolo sypią na ciasto garść pomidorków piennolo (gatunek, który rośnie w jednym małym regionie u stóp Wezuwiusza) i tak powstaje pizza. Ciekawostką może być też używanie tradycyjnego neapolitańskiego migdałowego obwarzanka - tarallo - ciastka pieczonego na smalcu, który kruszy się na pizzę. Pojawiają się też pizze słodkie. To jest nowy, ale już dostrzegalny trend - zdradza Lewandowski.

Pizzeria Zielona Górka działa na rynku już od 10 lat. Stworzona przez parę architektów z Pabianic, od kilku lat regularnie pojawia się w rankingach najlepszych pizzerii świata. W 2024 roku lokal zajął 97. miejsce, a w europejskim rankingu 50 Top Pizza World został uwzględniony już po raz czwarty.

W 2025 roku Zielona Górka została także wybrana najlepszą pizzerią neapolitańską świata w rankingu stowarzyszenia AVPN (L’Associazione Verace Pizza Napoletana), zrzeszającego ponad 1100 lokali z 50 krajów. O przyznaniu tego honorowego tytułu decydują właściciele podobnych lokali z całego świata.

Najlepsi z najlepszych - światowy ranking pizzerii

W tegorocznym światowym rankingu Top Pizza World pierwsze miejsce ex aequo zajęły dwie pizzerie: I Masanielli - Francesco Martucci z włoskiej Caserty oraz Una Pizza Napoletana Anthony Mangieri z Nowego Jorku. Drugie miejsce przypadło japońskiej The Pizza Bar on 38th w Tokio, a trzecie Leggera Pizza Napoletana André Guidon z São Paulo w Brazylii.

W europejskim rankingu, ogłoszonym w czerwcu 2025 roku, najlepszą pizzerią została Napoli on the Road z Londynu, drugie miejsce zajęła Baldoria z Madrytu, a trzecie Via Toledo z Wiednia. Wśród wyróżnionych znalazły się dwie polskie pizzerie: Zielona Górka na 18. miejscu oraz warszawska Ciao a Tutti na 28. pozycji.