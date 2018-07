Polscy strażacy mają wyruszyć do Grecji, by pomóc w gaszeniu gigantycznych pożarów lasów w Attyce. Według ostatnich doniesień zginęły 74 osób, w tym dwoje turystów z Polski. Do Grecji miałyby pojechać dwa zespoły modułowe Państwowej Straży Pożarnej.

Polscy strażacy cały czas pozostają w gotowości i czekają na odpowiedni rozkaz. Zespoły modułowe straży pożarnej to grupy kilku, kilkunastu wozów strażackich potrzebnych do przeprowadzenia specjalistycznych akcji. Podobne siły straż pożarna wysłała ostatnio do Szwecji. Tam pracuje blisko 150 osób. Teraz do Grecji ma ruszyć podobna grupa.

Państwowa Straż Pożarna w systemie międzynarodowym utrzymuje gotowość 6 modułów do gaszenia pożarów w lasach przez 365 dni. Dwa z nich mogą wyruszyć na południe- deklaruje Paweł Frątczak z Państwowej Straży Pożarnej. Droga do Aten zajmie co najmniej 24 godziny, więc akcja będzie mogła zacząć się najwcześniej jutro.

My jesteśmy gotowi do użycia naszych sił. Grecja prosiła o takie wsparcie poprzez unijny mechanizm (...). W takich przypadkach w pierwszej kolejności kierowane są siły z państw w pobliżu - poinformował gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP.

Polacy wśród ofiar śmiertelnych pożarów w Grecji. To matka z synem Turyści z Polski: matka i syn zginęli w wyniku tragicznych pożarów w Grecji. Rodzina zmarłych została już powiadomiona. Para ta była od kilku godzin poszukiwana - informuje dziennikarz RMF FM. Polacy zginęli w czasie ewakuacji jednego z hoteli w miejscowości Mati.

Powiedział także, że na wyjazd do Grecji polscy strażacy potrzebowaliby innego sprzętu niż na wcześniejszy wyjazd do Szwecji - głównie ze względu na górzysty teren, ale także ze względu na panującą tam wysoką temperaturę.



Poinformował, że udział nawet w dwóch zagranicznych akcjach ratowniczych nie osłabi potencjału straży pożarnej w kraju. Mamy 31 tysięcy strażaków i dysponujemy pół tysiącem różnego rodzaju sprzętu i samochodami (...). Polacy mogą czuć się bezpiecznie - powiedział.





W poniedziałek rząd Grecji uruchomił europejski mechanizm obrony cywilnej, aby prosić o pomoc inne kraje UE. Jako pierwsze na prośbę Aten odpowiedziały Hiszpania i Cypr - wysłannicy z tych państw pomagają w akcjach ratunkowych i gaszeniu pożarów. Wysłano również sprzęt i środki gaśnicze. Do Grecji dotarła także pomoc z innych krajów.





Ogień - szalejący w regionie Attyka blisko Aten, ale też w innych częściach kraju, zwłaszcza w Koryncie i na Krecie - zniszczył wiele budynków i wymusił ewakuację kilku miejscowości. Z dotychczasowych doniesień wynika, że najbardziej ucierpiała Rafina - portowe miasto leżące na wschód od Aten.



Na skutek pożarów co najmniej 74 osoby zginęły, a blisko 200 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych jest dwoje Polaków - zatonęła łódź, na której byli matka z synem ewakuowani z hotelu na terenach zagrożonych przez ogień.





