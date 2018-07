"Nasi turyści są bezpieczni, ich życiu nic nie zagraża" - zapewnia reportera RMF FM biuro podróży Itaka. Według jego przedstawicieli, klienci w Grecji przebywają głównie w regionach, których nie dotknęły pożary. Z informacji PIT wynika, że bezpieczni są też klienci biura Rainbow Tours.

/ YANNIS KOLESIDIS / PAP/EPA

W tej chwili na Półwyspie Peloponeskim jest ponad 600 klientów biura podróży Itaka. Wszyscy są bezpieczni w kurortach z dala od pożarów. Według biura, najbliżej miejsc działania strażaków jest hotel w miejscowości Kinetta między Atenami a Koryntem, ale to wciąż ponad 40 km od ognia.

Blisko setka podróżnych czeka na wylot z Grecji - służby wyłączyły z ruchu trasę dojazdową, którą mieli przejechać na lotnisko. Turyści przegapili lot, a biuro podróży proponuje im inny samolot. Jeszcze dziś okrężną drogą mają przylecieć do kraju.

Z informacji PIT wynika, że bezpieczni są też klienci biura Rainbow Tours. Firma ma obecnie w Grecji dwie objazdowe grupy turystów, które z powodu pożarów zrezygnowały z wyjazdu na Peloponez.

Polacy wśród ofiar śmiertelnych pożarów w Grecji. To matka z synem Turyści z Polski: matka i syn zginęli w wyniku tragicznych pożarów w Grecji. Rodzina zmarłych została już powiadomiona. Para ta była od kilku godzin poszukiwana - informuje dziennikarz RMF FM. Polacy zginęli w czasie ewakuacji jednego z hoteli w miejscowości Mati. Na razie nie ma potwierdzenia,... czytaj więcej





Jeżeli ktoś ma wykupioną wycieczkę do Grecji w okolice zagrożone pożarami lasów - śmiało może ją odwołać i odzyska wszystkie pieniądze. Umożliwia to obowiązująca od początku miesiąca nowa ustawa o imprezach turystycznych.

Nowa ustawa przewiduje, że jeżeli w miejscu, do którego mamy wykupioną wycieczkę, wystąpią nadzwyczajne okoliczności, to bez konsekwencji możemy zrezygnować z wyjazdy. To dotyczy takich sytuacji jak pożary, wybuch wulkanu, czy zagrożenie terroryzmem.

W takich nadzwyczajnych przypadkach organizator powinien zwrócić pieniądze w ciągu 14 dni od momentu rezygnacji z imprezy - wyjaśnia prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał.

Bilans śmiertelnych ofiar pożarów, które od poniedziałku szaleją na wschód od Aten, wzrósł do 60 osób. Niestety, istnieją obawy, że liczba ta może wzrosnąć. Wśród ofiar są Polacy: matka z małoletnim synem.

MSZ w związku z pożarami w Grecji: w ambasadzie RP w Atenach został powołany zespół realizujący działania mające na celu udzielenie pomocy obywatelom polskim; infolinia: tel. +30 6936554629.

(j.)