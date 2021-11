Policjanci późnym wieczorem odnaleźli opiekunów 6-letniego Filipa. Chłopiec, bez kurtki, bawił się sam na jednym z wrocławskich placów zabaw.

/ Shutterstock

We Wrocławiu w rejonie ulic Cukrowej i Migdałowej, przechodząca kobieta zauważyła chłopca w wieku ok 6 lat. Dziecko bawiło się samo na placu zabaw i było nieadekwatnie ubrane do warunków pogodowych m.in. nie miało kurtki. Kobieta około godz. 18 zawiadomiła służby.

6-letniego Filipa przewieziono na Komisariat Policji Wrocław Krzyki przy ul. Ślężnej 115-129, gdzie zajęli się nim policjanci.

Późnym wieczorem policjanci ustalili rodziców chłopca. Obecnie mundurowi wyjaśniają okoliczności zdarzenia.