W niedzielę w południe rozpoczęły się w Warszawie uroczystości pogrzebowe Mariana Turskiego – historyka, dziennikarza i ocalałego z niemieckiej zagłady Żydów. Były więzień niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz i Buchenwald spocznie na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie.

Pogrzeb Mariana Turskiego na Cmentarzu Zydowskim w Warszawie / Paweł Wodzyński / East News

Po zakończeniu uroczystości na stołecznym Cmentarzu Żydowskim, w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbędzie się spotkanie wspomnieniowe poświęcone zmarłemu. Uroczystości mają charakter prywatny.

W pogrzebie uczestniczą m.in. prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, minister kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska.

Były więzień niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych Auschwitz i Buchenwald zmarł 18 lutego w wieku 98 lat.

Trzaskowski: Każde słowo brzmiało jak dzwon

Żegnamy dzisiaj Mariana Turskiego, wyjątkowego człowieka, świadka historii, rzecznika porozumienia polsko-żydowskiego, honorowego obywatela miasta stołecznego Warszawy, ale przede wszystkim żegnamy naszego przyjaciela, wybitny autorytet - powiedział w trakcie niedzielnych uroczystości prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Ocenił, że "świat dzisiaj niepewny, a autorytety liche". Tak bardzo nam trzeba autorytetów prawdziwych, nienachalnych. Pan profesor był nieśmiały, mówił cicho i powoli, ale każde słowo miało siłę nieprawdopodobną, każde słowo brzmiało jak dzwon. I zawsze będziemy o tym pamiętać - podkreślił.

Przypomniał, że Turski był autorytetem dla bardzo wielu pokoleń.

Zaznaczył, że jego śmierć to "dla nas niepowetowana strata". Opuścił nas jeden z ostatnich świadków Zagłady. Będziemy pamiętali zawsze jego mądrość, gotowość na dialog, jego podejście do życia - podkreślił prezydent Warszawy.

Jak mówił, Turski "przez dziesięciolecia wskazywał nam, co jest najważniejsze, uczył, jak być dobrym człowiekiem, mówił o potrzebie wrażliwości, życzliwości, solidarności. To było to pokolenie, które przypominało nam, co jest najważniejsze".

Zapamiętam go jako skromnego człowieka, z wielkim poczuciem humoru i energią, którą mógł obdarzyć niejedną młodszą osobę. Był zawsze obecny tam, gdzie działo się coś istotnego - podkreślił.

Niezwykle aktywny człowiek

Marian Turski był pomysłodawcą, współtwórcą i przewodniczącym Rady Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, a także wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, członkiem zarządu głównego Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej oraz rady stowarzyszenia prowadzącego Dom Konferencji w Wannsee.

Do końca życia był redaktorem tygodnika "Polityka". Nazywany był "sumieniem współczesnego świata" i "pamięcią tego świata, który uległ zagładzie".