W Słupsku odbywa się dziś ostatnie pożegnanie posłanki Prawa i Sprawiedliwości Jolanty Szczypińskiej. Mszy w tamtejszym Kościele Mariackim przewodniczy biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ks. Edward Dajczak.

Pogrzeb Jolanty Szczypińskiej / Adam Warżawa / PAP

W Kościele Mariackim w Słupsku, oprócz prezydenta Andrzeja Dudy wraz z małżonką, są także marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, a także wicemarszałkowie Sejmu Ryszard Terlecki i Beata Mazurek. W mszy uczestniczy również prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.



Prezydent Andrzej Duda na pogrzebie Jolanty Szczypińskiej / Adam Warżawa /PAP

Na początku mszy poinformowano, że prezydent Andrzej Duda "za wybitne osiągnięcia podejmowane z pożytkiem dla kraju w działalności państwowej i publicznej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce" odznaczył pośmiertnie Jolantę Szczypińską Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.



Duda o Szczypińskiej: Mam nadzieję, że dzieło jej życia nigdy nie zostanie zapomniane

Jak zaznaczył prezydent, Jolanta Szczypińska "nigdy się nie ugięła, zawsze robiła swoje; to, co uważała za ważne, stosowne i potrzebne. Była zawsze taka, do samego końca".

Nigdy się nie bała, zawsze była niezwykle odważna - i w Solidarności, i w obliczu choroby, i w obliczu śmierci - mówił Duda. Odwagę i godność zachowała do samego końca. Niektórzy czasem nawet mówili, że brała sprawy zbyt poważnie. Ale pani poseł Jola brała poważnie te sprawy, które były poważne i które wymagały powagi. I była nieustępliwa w swoim dziele, którego się podjęła, była nieustępliwa w pomocy drugiemu człowiekowi - wspominał.

Mam nadzieję, że to wielkie dzieło jej życia nigdy nie zostanie zapomniane. Mam nadzieję, że będzie kontynuowane przez jej następców, także tych politycznych, bo z pewnością wytyczyła tutaj, działając w Słupsku na Pomorzu, taką ścieżkę, którą warto dalej wędrować - podkreślił prezydent.

Po zakończeniu nabożeństwa kondukt żałobny przejedzie na cmentarz komunalny, gdzie odbędzie się państwowy pogrzeb. Jolanta Szczypińska zostanie pochowana w rodzinnym grobie, przy rodzicach i bracie.

Jolanta Szczypińska zmarła 8 grudnia po ciężkiej chorobie. Miała 61 lat.

Szczypińska z zawodu była pielęgniarką. W latach 80. zakładała "Solidarność" w Służbie Zdrowia w Słupsku. Działała w podziemiu. Karierę polityczną zaczynała w Porozumieniu Centrum, partii Jarosława Kaczyńskiego. Następnie była wśród współzałożycieli Prawa i Sprawiedliwości.

Szczypińska była posłanką na Sejm RP ze Słupska w IV, V, VI, VII oraz obecnej kadencji. Pracowała w Komisji Zdrowia oraz Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Była wiceprzewodniczącą Klubu Parlamentarnego PiS. Była w delegacjach Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej. Pracowała też w czterech zespołach parlamentarnych - jako wiceprzewodnicząca w polsko-chorwackim i polsko-palestyńskim i jako członek w polsko-ukraińskim i w polsko-tajwańskim.