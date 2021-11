W sobotę opady śniegu albo śniegu z deszczem utrzymywać się będą do południa w północno-wschodniej części Polski. Potem powinny zanikać – powiedział synoptyk IMGW Szymon Ogórek.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Synoptyk zaznaczył, że poza północno-wschodnią częścią kraju, w sobotę przez cały dzień powinno być sucho. Możliwy będzie tylko śnieg zalegający po nocnych opadach.

Dzień będzie raczej pochmurny.



Temperatura maksymalna w ciągu dnia to 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 1 stopień spodziewany jest w centrum. Na południowym wschodzie prognozujemy 4 stopnie. Podobnie na zachodzie kraju, gdzie będzie sucho i mogą pojawiać się przejaśnienia. W rejonie Zalewu Szczecińskiego może to być nawet ok. 5 stopni na plusie - podał Ogórek.



Dodał, że w ciągu dnia dominować będzie wiatr słaby, niespecjalnie dokuczliwy.