IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Alerty dotyczą południowej i wschodniej części województwa opolskiego oraz południowej i zachodniej części województwa śląskiego

Zdjecie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Do piątkowego wieczoru miejscami spaść może do 10 cm śniegu.

Wydano ostrzeżenia 1 stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla 27 powiatów: żywieckiego, bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, wodzisławskiego, rybnickiego, raciborskiego, głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, prudnickiego, krapkowickiego, opolskiego, strzeleckiego, oleskiego, kłobuckiego, częstochowskiego, tarnogórskiego, lublinieckiego, mikołowskiego, gliwickiego oraz powiatów miejskich Opole, Częstochowę, Rybnik, Żory, Bielsko Białą, Zabrze, Gliwice.



Przed silnymi opadami ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa również wysłało smsa z ostrzeżeniem przed opadami śniegu.



Gdzie będzie padać w sobotę?

Opady śniegu w nocy będą przemieszczać się w kierunku północno-wschodnim, nad Ziemię Świętokrzyską, częściowo Lubelszczyznę, Mazowsze oraz województwo łódzkie po Podlasie. Miejscami będą one intensywne, lokalnie spadnie do 10 cm śniegu. Jutro opady odsuną się nad północny wschód kraju, miejscami spaść może tam do 8 cm śniegu. Zrobi się też chłodniej, temperatura minimalna od -2 stopnie Celsjusza do 2 stopni, natomiast temperatura maksymalna wyniesie od 0 do 2 stopni, jedynie w niedzielę na wschodzie kraju do 6 stopni.



IMGW ostrzega, że opady śniegu i deszczu ze śniegiem znacząco utrudniać będą warunki na drogach i chodnikach. Od piątkowego popołudnia zalegać może pokrywa śnieżna lub błoto pośniegowe, a w sobotni poranek miejscami topniejący śnieg może zamarzać, i nawierzchnie dróg i chodników będą śliskie.



Intensywne opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu możliwe są również w niedzielę oraz w nocy z niedzieli na poniedziałek, tym razem w zachodniej połowie kraju. Miejscami spaść może do 10-15 cm śniegu.