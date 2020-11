W niedzielę, 8 listopada zostanie wprowadzona ostatnia w tym roku korekta rozkładu jazdy pociągów - poinformowały w środę PKP Polskie Linie Kolejowe. Zarządca kolejowej infrastruktury przypomina, że informacje na temat aktualnego rozkładu jazdy są dostępne m.in. na plakatach, wyświetlaczach i infokioskach na stacjach i przystankach, na portalpasazera.pl i stronach przewoźników.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Zmiana rozkładu umożliwi codzienne kursowanie kilku tysięcy pociągów pasażerskich i towarowych oraz prowadzenie inwestycji na torach. Korekta pozwoli też na przejście prac w kolejne etapy np. po zakończeniu prac na jednym torze, rozpoczęcie na sąsiednim.

Od 8 listopada podróżni skorzystają z nowych peronów m.in. w Małopolsce na przystankach Chełmek Fabryka i Gorzów Chrzanowski na modernizowanej trasie Trzebinia - Oświęcim. Podobnie będzie w Szamotułach i Pęckowie (Wielkopolska) na linii Poznań - Szczecin oraz na przystanku Wiewiecko (zachodniopomorskie) na trasie Szczecinek - Runowo Pomorskie.



Jak informuje PKP PLK od 8 listopada pociągi PKP Intercity z i do Zgorzelca ponownie będą kursować w pełnej relacji. Chodzi o skład IC Nałkowska, który obecnie jeździ w skróconej relacji Białystok - Węgliniec - Białystok. Z kolei na trasie do Zakopanego kontynuowana jest komunikacja zastępcza na odc. Kraków - Zakopane za pociągi TLK Karpaty, TLK Małopolska, IC Witkacy (rel. Gdynia Gł. - Zakopane - Gdynia Gł.).



Korekta rozkładu będzie obowiązywała od 8 listopada do 12 grudnia.