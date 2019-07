W szpitalu zmarł drugi z mężczyzn, którzy na motocyklu zderzyli się z szynobusem - podała wieczorem policja. Do wypadku doszło po południu w miejscowości Szebnie w powiecie jasielskim na Podkarpaciu.

Miejsce wypadku / jaslonet.pl / Facebook

Jak poinformował PAP oficer prasowy policji w Jaśle podkomisarz Piotr Wojtunik, dwóch mężczyzn w wieku 25 i 26 lat jadących motocyklem drogą powiatową z miejscowości Szebnie w kierunku Tarnowca na niestrzeżonym przejeździe kolejowym uderzyło w bok szynobusa relacji Rzeszów-Jasło.



Jeden z mężczyzn zmarł na miejscu. Drugi trafił do szpitala w Krośnie, ale niestety lekarzom nie udało się go uratować - mówi Wojtunik. Obaj mężczyźni to mieszkańcy pow. jasielskiego.



Przejazd jest niestrzeżony, ale oznakowany m.in. czerwonymi światłami pulsacyjnymi.



Okoliczności wypadku wyjaśnia policja wraz z prokuratorem.