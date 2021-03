Wiele wskazuje na to, że za tym eksponatem może kryć się historia jak z filmu sensacyjnego. Tajemniczy przedmiot, wyglądający trochę jak tranzystorowe radio, trafił do Fortu Gerharda - Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Został znaleziony na strychu starego domu w Międzyzdrojach. To moduł nadawczy radiostacji szpiegowskiej.

