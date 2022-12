20:32

Grupa, którą dysponują siły zbrojne Federacji Rosyjskiej (na Białorusi) liczy około 10 200 żołnierzy; nie może ona sprostać zadaniu ponownej ofensywy na terytorium naszego państwa - poinformował w ukraińskiej telewizji komendant Państwowej Służby Granicznej tego kraju Serhij Dejneko.

Zgodnie ze słowami szefa straży granicznej podległe mu służby wraz z ukraińskim wywiadem i jednostkami operacyjno-rozpoznawczymi na co dzień obserwują sytuację na terytorium Białorusi. Pomagają im także "tajni współpracownicy". Wszyscy oni oceniają, według Dejneki, że wróg nie ma "realnych możliwości" do przeprowadzenia ofensywy.

20:18

Szef administracji obwodu mikołajowskiego Witalij Kim przekazał, że Rosjanie prowadzą naloty irańskimi dronami Shahed.

Wszczęto alarm w kilku regionach południowej Ukrainy w obwodach dniepropietrowskim, zaporoskim, donieckim i ługańskim.

20:15

Na kierunku zaporoskim w ostatnich dniach Ukraińcy zniszczyli kompleks rakiet przeciwlotniczych S-300, 8 jednostek sprzętu wojskowego różnego typu oraz magazyn amunicji. Rannych zostało ponad 150 żołnierzy rosyjskich - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

19:12

Francuski minister sił zbrojnych Sebastien Lecornu spotkał się w środę w Kijowie z ministrem obrony Ukrainy Ołeksijem Reznikowem i obiecał dalszą pomoc wojskową oraz 200 mln euro na zakup broni.

Lecornu zapewnił, że poparcie Paryża dla Kijowa jest niewzruszone, a Francja może już wkrótce dostarczyć Ukrainie nowy system obrony powietrznej, który będzie chronił przed rosyjskimi atakami; nie podał jednak żadnych szczegółów.

Francuski minister podkreślił, że jednym z celów jego podróży jest zorientowanie się w najważniejszych priorytetach ukraińskiego ministerstwa obrony.

Reznikow wyjaśnił, że najpilniejszą potrzebą ukraińskiej armii są systemy obrony powietrznej, w tym broń przeciwrakietowa i do zwalczania dronów. Zapewnił, że przekazany niedawno Ukrainie francuski system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu Crotale "jest już na służbie".

18:21

Ministrowie obrony Turcji, Syrii i Rosji - Hulusi Akar, Ali Mahmud Abbas i Siergiej Szojgu - rozmawiali w środę w Moskwie o konflikcie syryjskim - poinformował turecki resort obrony. To pierwsze spotkanie na szczeblu ministerialnym między przedstawicielami Ankary i Damaszku od rozpoczęcia wojny domowej w Syrii w 2011 roku.

Jak przekazała agencja Anatolia, ministrowi Akarowi w podróży do Rosji towarzyszył szef tureckiego wywiadu Hakan Fidan.

Rozmowy szefów resortów obrony koncentrowały się na "kryzysie syryjskim, problemie uchodźczym oraz na wspólnej walce przeciwko wszystkim organizacjom terrorystycznym obecnym na terytorium syryjskim" - przekazało tureckie ministerstwo, cytowane przez agencję Associated Press. W oświadczeniu zapowiedziano, że strony również w przyszłości będą zwoływać trójstronne spotkania, mające na celu ustabilizowanie sytuacji w Syrii i regionie. Nie podano więcej szczegółów.

18:13

Stany Zjednoczone podejmują działania mające ograniczyć produkcję irańskich dronów dla Rosji, śledzą ich ruchy by umożliwić niszczenie bezzałogowców jeszcze przed startem i wyposażyły Ukrainę w sprzęt umożliwiający szybsze wykrywanie zagrożeń - donosi w środę "New York Times".

Gazeta opisuje szeroko zakrojone działania administracji USA mające ograniczyć wysyłkę irańskich dronów do Rosji oraz ich skuteczność. W tym celu m.in. wzmocniono restrykcje dotyczące eksportu zachodnich komponentów potrzebnych do produkcji maszyn.

Amerykańskie służby blisko współpracują też z Ukraińcami - siedząc w tych samych ośrodkach wywiadowczych - śledząc ruchy i dostarczając namiary na miejsca, z których startują drony. Te początkowo były uruchamiane głównie z Krymu, ale w ostatnim czasie przeniosły się na Zaporoże.

17:31

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił w środę podczas ostatniego w tym roku posiedzenia parlamentu (Rady Najwyższej) przemówienie na temat bieżącej sytuacji państwa. Ukraina stała się jednym z liderów wolnego świata i pomogła odnaleźć się na nowo Zachodowi; dzięki nam już nikt nie boi się Rosji - mówił m.in. Zełenski.

Orędzie ukraińskiego prezydenta trwało 52 minuty i było 41 razy przerywane oklaskami; oprócz parlamentarzystów na sali obecny był rząd, dowódcy wojskowi, zagraniczni dyplomaci i członkowie rodzin poległych żołnierzy - relacjonował deputowany Jarosław Żelezniak.

Pomogliśmy Zachodowi odnaleźć się na nowo (...) Nikt nie boi się już Rosji. To Ukraina zjednoczyła Unię Europejską - podkreślił Zełenski. Dzięki Ukraińcom świat przypomina sobie, co to znaczy być zwycięzcą. W przyszłym roku będziemy to tylko wzmacniać - dodał. Wyraził też przekonanie, że "nadszedł czas na negocjacje w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej".

Prezydent podziękował wszystkim państwom, "które pomagają nam pokonać rosyjską tyranię na polu walki". Przypominam - jeszcze rok temu wydawało się niemożliwe, że nasze państwo będzie miało systemy obrony powietrznej “Patriot" (...) Jest to szczególny znak zaufania dla Ukrainy. To jest prawdziwy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi - powiedział Zełenski i podziękował prezydentowi USA Joe Bidenowi oraz amerykańskiemu Kongresowi za wsparcie dla swojego kraju.

17:23

Byli kolejarze z okolic Kupiańska w obwodzie charkowskim są podejrzani o kolaborowanie z Rosjanami w trakcie okupacji - poinformował rzecznik SBU w tym regionie Władysław Abdula.

Jak wynika ze śledztwa, dwaj mężczyźni w wieku 49 i 50 lat zgłosili się na współpracę z okupantem i pomogli w organizacji połączeń kolejowych.

"Przede wszystkim kolaboranci przyczynili się do transferu sprzętu wojskowego, broni i amunicji z terytorium Federacji Rosyjskiej do czasowo okupowanych obszarów obwodu charkowskiego przez ruchome składy" - napisano w komunikacie.

17:03

Ministrowie obrony Rosji i Turcji, a także szefowie wywiadów obu krajów prowadzą rozmowy w Moskwie - poinformowały państwowe media. Nie wiadomo jednak o czym.

15:51

Minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mychajło Fiodorow powiedział, że Ukraina planuje opracować modele bojowe dronów zdolne do atakowania bezzałogowców kamikaze, które wykorzystuje Rosja.

14:42

Rosjanie wywieźli z Ukrainy ponad 13 tys. niepełnoletnich mieszkańców tego kraju; celem tzw. "rosyjskiego świata" jest zamordowanie milionów Ukraińców i rusyfikacja ich dzieci - oznajmił w środę na Twitterze ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. Jak dodał, zbrodnie Kremla powinien rozpatrzyć międzynarodowy trybunał.

IV konwencja genewska (o ochronie osób cywilnych podczas wojny - PAP) nakazuje ułatwianie i przywracanie kontaktów członków rodzin - przypomniał Reznikow.