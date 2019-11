Policjanci z Białegostoku postrzelili 37-latka, który w czasie rutynowej kontroli zaczął uciekać. Mężczyzna był poszukiwany.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Poszukiwany 37-latek trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mężczyzna został trafiony w pośladek.

Do tego zdarzenia doszło na jednym z osiedli w Białymstoku. Mężczyzna został zatrzymany do rutynowej kontroli. Kiedy okazało się, że jest poszukiwany - zaczął uciekać i to właśnie wtedy padły strzały.

Mężczyzna jest znany policjantom. Według nieoficjalnych informacji naszego reportera, był już karany za posiadanie znacznej ilości narkotyków.