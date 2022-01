​Powiat tatrzański od kilku dni notuje największy w kraju przyrost liczby zachorowań w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Liczba zakażeń, w porównaniu z ubiegłą środą, wzrosła o 87 procent. Wczoraj było to 132 procent, a przedwczoraj aż 159 procent w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Zdaniem wielu specjalistów to efekt sylwestrowej nocy, której pod Giewontem bawiły się dziesiątki tysięcy turystów. Część z tych zakażonych z pewnością trafi do szpitali. Czy zakopiańska placówka poradzi sobie z tą falą oraz kolejnymi zakażonymi turystami, którzy przyjadą do zimowej stolicy Polski na ferie zimowe?

