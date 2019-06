To dopiero początek wakacji, a na drogach doszło już do 20 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Sześć z nich wydarzyło się ostatniej doby – wynika z opublikowanej na stronie internetowej policji interaktywnej "Mapy wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2019".

Interaktywna mapa wypadków pojawiła się na stronach policji 18 czerwca i jest aktualizowana od drugiego dnia wakacji.



Punkty oznaczające wypadki, do których doszło w ciągu ostatniej doby, są na niej zaznaczone kolorem czerwonym, a kolejnego dnia zmieniają barwę na czarny i w tej formie pozostaną na mapie do końca wakacji. Z danych policji wynika, że gdyby taka mapa została stworzona przed ubiegłorocznymi wakacjami, pojawiłyby się na niej 592 punkty.



Wypadki drogowe zazwyczaj nie są przypadkiem. Prawie za każdym zdarzeniem kryje się niebezpieczne zachowanie kierowcy lub pieszego. Wielu tragedii można byłoby uniknąć, gdyby przestrzegane były elementarne zasady ostrożności i bezpieczeństwa - głosi komunikat umieszczony pod mapą.



Jego autorzy przypomnieli o zasadach, które zwiększają bezpieczeństwo ruchu drogowego, m.in. o respektowaniu przepisów ruchu drogowego, w szczególności przestrzegania ograniczeń prędkości, o stanie trzeźwości, korzystaniu z pasów bezpieczeństwa i właściwego przewożenia dzieci w pojazdach, ograniczaniu do minimum rozmów telefonicznych, a w razie konieczności korzystaniu z zestawu głośnomówiącego, o dostosowaniu prędkości do warunków atmosferycznych i czy o zwalnianiu przed przejściami dla pieszych, przystankami komunikacji publicznej i przed skrzyżowaniami, a także o sprawdzeniu przed wyjazdem stanu technicznego pojazdu.