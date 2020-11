26-latek, który pobił kontrolera biletów w jednym z tramwajów w Krakowie, usłyszy zarzuty o charakterze chuligańskim. Do bójki doszło przedwczoraj. Agresywny mężczyzna rzucił się na parę kontrolerów, gdy okazało się, że nie ma ważnego biletu.

Do awantury doszło w sobotę 7 listopada ok. 15 w tramwaju nr 3. Gdy pojazd jechał ulicą Pawią, kontrolerzy rozpoczęli sprawdzanie biletów pasażerów.

26-latek z Ukrainy jechał tramwajem, choć jego 20-minutowy bilet stracił ważność. Kontroler chciał nałożyć na niego karę za jazdę "na gapę". Mężczyzna nie chciał się na to zgodzić. Kłótnia szybko zmieniła się w bójkę.

Kontrolera i 26-latka rozdzielili pasażerowie - podaje "Dziennik Polski". Podróżujący tramwajem przytrzymali Ukraińca do czasu przyjazdu policji.

Mężczyzna kontrolujący bilety odniósł lekkie obrażenia. Rany opatrzono mu w szpitalu.

W wyniku szarpaniny jeden z kontrolerów został uderzony na tyle dotkliwie (w szyję z tyłu), że doszło do lekkich obrażeń, miał rozciętą skórę. Pojechał na opatrzenie ran do szpitala. Natomiast agresywny 26-latek został zatrzymany przez policję do wyjaśnień i dalszych czynności - mówił wwczas gazecie sierż. sztab. Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Wiadomo już, że kontroler będzie składał zawiadomienie w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej i doprowadzeniu do uszczerbku na zdrowiu.

26-latek usłyszy zarzuty o charakterze chuligańskim. Jego towarzysz nie brał udziału w bójce.



Na Gorącą Linię RMF FM otrzymalismy film zarejestrowany podczas bójki w krakowskim tramwaju.



Kraków. Kontroler biletów pobity w tramwaju na ul. Pawiej Gorąca Linia RMF FM