Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendy Miejskiej w Bielsku-Białej zatrzymali Rafała M. podejrzanego o śmiertelne pobicie Ryszarda R. w 2016 roku na dyskotece w Bielsku-Białej.

Funkcjonariusze ustalili, że osoba powiązana ze środowiskiem pseudokibiców lokalnego klubu sportowego, może mieć związek z pobiciem młodego człowieka, w wyniku którego pokrzywdzony zmarł. Do zdarzenia doszło 6 lutego 2016 roku na terenie Bielska-Białej - powiedziała rzeczniczka CBŚP nadkom. Iwona Jurkiewicz.



Sprawa była bardzo trudna do wyjaśnienia, ponieważ świadkowie czy osoby mające wiedzę na temat zajścia, nie chcieli współpracować z organami ścigania. Policjantów to nie zniechęciło i kolejno odtwarzali ostatnie chwile życia pokrzywdzonego oraz okoliczności, w wyniku których doszło do pobicia, skutkiem którego była śmierć młodego mężczyzny - tłumaczyła.



Z zebranych przez śledczych informacji wynikało, że odpowiedzialnym za pobicie Ryszarda R. może być Rafał M., który w przeszłości był karany m.in. za rozbój. Ostatnio był także poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu, w związku z podejrzeniem popełnienia oszustw internetowych - zaznacza funkcjonariuszka.



Do zatrzymania Rafała M. doszło w minionym tygodni. Ukrywał się w wynajmowanym mieszkaniu.



Usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku ciała, który doprowadził do śmierci. Trafił do tymczasowego aresztu.



Wątek śmiertelnego pobicia jest jednym z elementów postępowania ws. zorganizowanej grupy przestępczej działającej w ramach środowiska pseudokibiców klubu piłkarskiego z Bielska Białej.



"W styczniu tego roku zatrzymano w tej sprawie Damiana J., któremu prokurator przedstawił zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu popełnianie m.in. przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora Damian J. został tymczasowo aresztowany" - informuje prokuratura.



Do tej pory zarzuty usłyszało 12 osób.