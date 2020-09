Premier i minister spraw wewnętrznych zapowiadają zaostrzenie przepisów, które mają zapewnić bezpieczeństwo policjantów. To reakcja na pobicie funkcjonariuszy w Pastuchowie na Dolnym Śląsku.

Premier Mateusz Morawiecki i minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński / Tomasz Gzell / PAP

Policjanci powinni być pewni, że takie sytuacje nie mogą mieć miejsca i że państwo polskie za nimi stoi - stwierdził Mateusz Morawiecki.

Jak zauważa reporter RMF FM Grzegorz Kwolek, na razie są tylko ogólnikowe zapowiedzi zaostrzenia kar za najbrutalniejsze ataki i napaści na policjantów. Mają wzrosnąć kary za naruszenie nietykalności funkcjonariuszy, za czynną napaść zwłaszcza taką, która prowadzi do uszkodzenia ciała i za znieważenie policjantów.

Ma też pojawić się dodatkowa kara finansowa. W wypadku stwierdzenia przestępstwa, niezależnie od wysokości orzeczonej kary, dodatkowej, dotkliwej kary finansowej, która będzie odstraszała potencjalnych przestępców - zapowiada szef MSWiA Mariusz Kamiński. Szczegółowy projekt zmian w przepisach ma dopiero przygotować i przedstawić do końca miesiąca premierowi.

Do końca miesiąca projekt zaostrzający kary za przestępstwa przeciw funkcjonariuszom

Deklaruję, że do końca miesiąca przedstawię premierowi Mateuszowi Morawieckiemu projekt zaostrzający kary za przestępstwa przeciw funkcjonariuszom, czyli naruszanie ich nietykalności, czynne napaści na funkcjonariuszy i ich znieważanie - zapowiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński.



Minister spraw wewnętrznych i administracji przedstawił dane mówiące o przestępstwach wobec funkcjonariuszy z lat 2015-2010. Ta statystyka - jak ocenił - jest porażająca.



Jak powiedział, w ciągu tych lat doszło do ok. 20 tys. przypadków naruszenia nietykalności osobistej funkcjonariuszy. Jeżeli chodzi o czynną napaść na funkcjonariusza, mieliśmy około 1,5 tys. przestępstw, a jeżeli chodzi o znieważenie funkcjonariusza mieliśmy ok. 50 tys. przestępstw - podkreślił Kamiński. Przypomniał przy tym, że w policji służyły ok. 100 tys. mundurowych.



Minister Kamiński zadeklarował, że każdy funkcjonariusz, który dozna obrażeń w związku z wykonywaną służbą, zostanie otoczony troską i pomocą zarówno swoich przełożonych, jak i MSWiA. Zapowiedział także nagrody dla policjantów za odwagę i profesjonalizm.







Ojciec i syn aresztowani

Do ataku na policjantów doszło w sobotę wieczorem w Pastuchowie na terenie gminy Jaworzyna Śląska. Zdarzenie zostało nagrane i zamieszczone w mediach społecznościowych.

Na filmie z interwencji widać, jak policjanci są bici przez napastników. W pewnym momencie jeden z funkcjonariuszy zostaje powalony na ziemię, a napastnik klęczy na nim i okłada policjanta pięściami po głowie. Po chwili policjantów i napastników rozdzielają świadkowie zajścia, a funkcjonariusze zatrzymują jednego z napastników.

Sąd aresztował obu mężczyzn na trzy miesiące. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Uwaga! Film zawiera sceny nieodpowiednie dla wrażliwych widzów.