Zawsze po sztormie poławiacze bursztynu pojawiają się już w nocy. Tym razem było podobnie. Szalejący na Pomorzu wiatr skusił kilkadziesiąt osób do poszukiwania bursztynu. Na Wyspie Sobieszewskiej (Pomorskie) od wczesnego ranka doświadczeni poławiacze wydobyli już całkiem spore okazy. Część poławiaczy robi to z pasji, inni dla zarobku. Ceny bursztynu zależą od wielu czynników, między innymi od klasy i wielkości bryłek. Szacunkowa wartość kilograma jantaru o masie bryłek od 2 do 5 gram może kosztować od kilkuset do nawet tysiąca złotych. Natomiast kilogram bryłek o masie 200 gram i więcej to koszt ponad 10 tysięcy złotych.

