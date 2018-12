Z ponad dwu i pół godzinnym opóźnieniem - niż pierwotnie planowano - ponownie w piątek zebrał się Sejm, aby zająć się sprawozdaniem sejmowych komisji: finansów publicznych oraz energii i skarbu ws. rządowego projektu, który w założeniu ma zapobiec wzrostowi cen prądu. Po trwającej kilka godzin dyskusji sejmowe komisje poparły - bez głosu sprzeciwu - rządowy projekt.

Premier Mateusz Morawiecki i minister energii Krzysztof Tchórzewski w Sejmie / PAP / PAP

Przygotowany przez rząd projekt ustawy w sprawie cen energii to proteza, rozwiązanie tymczasowe; to wyższa kreatywna księgowość i przelewanie z pustego w próżne - powiedział w Sejmie podczas II czytania rządowego projektu poseł Kukiz'15 Józef Brynkus. Ironizował, że przedstawione przez rząd uzasadnienie do projektowanych zmian ws. prądu przypomina mu słowa b. I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki. Przypomina mi się słynne zdanie Gomułki, który mówiąc o sytuacji gospodarczej w Polsce Ludowej, mówił tak: przed 1939 rokiem staliśmy nad przepaścią, a teraz zrobiliśmy krok naprzód. I tak właśnie wygląda krok naprzód, to właśnie robicie - zwrócił się do posłów PiS.



Józef Brynkus zarzucił też politykom Prawa i Sprawiedliwości, że w ciągu trzech lat swych rządów nie zrobili nic, by wprowadzić "prawdziwy miks energetyczny". W tym kontekście wspomniał m.in. o elektrowni wodnej na zaporze Świnna Poręba, która - jak mówił - była już dwukrotnie "szumnie otwierana", ale wciąż nie produkuje prądu.



Zwrócił przy tym uwagę na koszt węgla - podstawowego surowca, który służy do wytwarzania energii w Polsce. Przypomniał, że węgiel obłożony jest kilkudziesięcioma różnymi opłatami, począwszy od akcyzy, skończywszy na opłacie środowiskowej. To jest główne pole do obniżki cen energii elektrycznej, to rząd powinien zaproponować - powiedział. poseł Kukiz'15 ocenił, że opracowane przez rząd zmiany to "proteza, rozwiązanie tymczasowe". Ostrzegał, że w Polsce i tak dojdzie do wzrostu cen energii. Zapelował też do PiS, by zrezygnowało z "Bizancjum", które panuje obecnie w spółkach skarbu państwa.

"Tej ustawy nie da się wprowadzić w życie"

Ustawy o cenach energii nie da się wprowadzić w życie, to psucie systemu energetycznego - powiedział z kolei Mieczysław Kasprzak (PSL-UED). Zgłosił też kilka poprawek do projektu. To jest bardzo zła ustawa, jej się nie da wprowadzić w życie - dodał.



Wyjaśniając, dlaczego jego klub poparł projekt, mówił: "Mieliśmy podpisać się pod tym, że Polacy dostaną 80-procentowy wzrost cen energii? Poparliśmy to, ale to jest niewykonalne. Ta ustawa psuje cały system energetyczny" - podkreślił.



Nieprawdą jest, że nie będzie podwyżek cen energii - stwierdził poseł Mieczysław Kasprzak (PSL-UED). My obniżamy tylko poboczne składniki, natomiast ceny energii wzrosną - dodał.



Psujecie system energetyczny, który powinien być spójny, który nie może być regulowany z dnia na dzień. W tym momencie się sypie i to będzie nie do opanowania. To jest chwilowe wstrzymanie rachunków - zauważył.



Rządzący zafundowali Polakom podwyżkę cen, a dzisiaj szukają winnych. Winni są poprzednicy, Unia Europejska, ale przecież trzy lata już rządzicie, wiedzieliście, jaka jest cena węgla, cena uprawień do emisji - podkreślił poseł Mieczysław Kasprzak. Zarzucił rządowi, że jego "zaniechania w energii odnawialnej mają odzwierciedlenie w cenach emisji".



Mieczysław Kasprzak złożył pięć poprawek do projektu, jedna z nich - poinformował - zmierza do zmniejszenia VAT na energię odnawialną.





"Prąd" w sejmowych komisjach

Podczas piątkowego posiedzenia sejmowych komisji: finansów publicznych oraz energii i skarbu opozycja chciała się dowiedzieć, dlaczego rządowa autopoprawka do projektu nie ma opinii MSZ ws. zgodności z prawem UE. Minister energii Krzysztof Tchórzewski przekonywał, że nie widzi żadnych zagrożeń. twierdził np., że projekt przewiduje sprzedaż w 2019 r. dodatkowych 55,8 mln uprawnień do emisji CO2, z których przychody trafią m.i. do Funduszu Wypłaty Różnicy Cen. Podkreślił, że w 2019 r. rząd będzie sprzedawał ogółem ponad 100 mln uprawnień, stąd spełniony zostanie warunek, aby połowa przychodów z ich sprzedaży trafiła na cele związane z realizacją polityki klimatycznej. Opozycja zarzucała z kolei ministrowi, że przy pytaniach o zgodność z prawem UE "kluczy" i nie daje jasnych odpowiedzi.

SEJMOWE KOMISJE O USTAWIE WS. PRĄDU. TU PRZECZYTASZ WIĘCEJ

Pytania posłów opozycji dotyczyły też tego, co będzie się działo z cenami energii elektrycznej w roku 2020. Tchórzewski odpowiedział, że martwienie się o pieniądze "jest na wyrost" i "w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej z pieniędzmi". Osobiście jestem pewny, że w 2020 r. także potrafimy utrzymać ceny energii - powiedział. Odnosząc się do innych pytań posłów opozycji szef resortu energii, stwierdził, że jest to "szukanie dziury w całym", a opozycja " chce jedynie wywrócić tę ustawę i przeszkodzić nam w pomocy odbiorcom". Chcecie, żeby Polakom się gorzej żyło, a ceny energii mieli wyższe. A to wam się nie uda - mówił.

Minister Tchórzewski podkreślał też, że projekt nie narusza relacji rynkowych, dotyczy jedynie relacji odbiorca-sprzedawca, a dodatkowo jest to sytuacja "wyższego interesu społecznego", przewidziana w polskim prawodawstwie.



Ostatecznie rząd przystał na zmiany redakcyjne, wskazane przez Biuro Legislacyjne Sejmu, a ustawa została rekomendowana bez głosu sprzeciwu.