Po trwającej kilka godzin sejmowej dyskusji, posłowie zdecydowali o skierowaniu projektu ustawy, który m.in. ma obniżyć akcyzę na energię elektryczną, do połączonych komisji finansów publicznych oraz energii i skarbu państwa. Przerwa w piątkowych obradach Sejmu ma potrwać do godz. 16.30, a nie jak wcześniej ogłosił marszałek do 15.30. Od kilku godzin trwa natomiast posiedzenie połączonych komisji. Podczas obrad "masa pytań do ministra Tchórzewskiego" - donosi na Twitterze Mariusz Piekarski. "Minister po kolejnej serii pytań nie odpowiada. Nie musi, mamy niedoczas - mówi szef komisji finansów" - informuje nasz dziennikarz. Piątkowe posiedzenie Senatu ma się zacząć o godz. 19.30.

Posiedzenie sejmowych komisji: Finansów Publicznych oraz do Spraw Energii i Skarbu Państwa / Tomasz Gzell / PAP

Po godz. 11.20 w piątek posłowie przystąpili do pierwszego czytania rządowego projektu ustawy ws. cen prądu. W ubiegłym tygodniu przyjął go rząd. Niepodziewanie okazało się również, że do projektu wniesiono autopoprawkę. I to spowodowało - delikatnie mówiąc - spore zamieszanie.



W piątkowych obradach sejmu, marszałek ogłosił przerwę do godz. 15.30. Przerwa została jednak przedłużona do 16.30. Piątkowe posiedzenie Senatu ma się zacząć o godz. 19.30.

"Pokazujemy determinację do walki o niskie ceny energii"

Premier Mateusz Morawiecki jeszcze przed rozpoczęciem piątkowej debaty w Sejmie ws. projektu ustawy powiedział, że przygotowane przez Radę Ministrów rozwiązanie będzie dobre dla polskich rodzin, dla Polaków. My pokazujemy jednocześnie determinację do walki o niskie ceny energii w okolicznościach niesprzyjających - podkreślił. Z kolei minister energii Krzysztof Tchórzewski uzasadniając projekt ustawy mówił m.in., że zaproponowano w nim "cztery interwencje", które pozwolą "ustabilizować ceny energii elektrycznej w 2019 r. i dotrzymać słowa, że obywatele nie muszą obawiać się wzrostu rachunków za energię".

O prądzie w Sejmie. "Posłowie nie wiedzą, nad czym głosują" O godzinie 11 wystartował legislacyjny ekspres. Parlament w kilka godzin ma przyjąć projekt ustawy o złagodzeniu skutków podwyżek cen prądu. Chodzi o ustawę zapowiedzianą przez premiera w ostatni piątek. "Posłowie nie wiedzą, nad czym głosują; to nieprawdopodobne" - powiedział w piątek... czytaj więcej

W autopoprawce do projektu ustawy m.in. o zmianach w akcyzie na prąd zapisano np. rekompensaty dla firm obrotu energią elektryczną, na co przeznaczono 4 mld zł.



Jak zaznaczono w uzasadnieniu do autopoprawki, "projekt ustawy zakłada ustabilizowanie ceny sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w roku 2019. Dzięki projektowanemu rozwiązaniu ceny energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców w kraju nie wzrosną w 2019 r. w porównaniu do roku 2018".



"(...) sama obniżka podatku akcyzowego oraz opłaty przejściowej może być niewystarczająca dla zachowania cen energii elektrycznej sprzed wzrostów, czyli z I półrocza 2018 r. dla niektórych grup odbiorców, dlatego wprowadza się mechanizm utrzymania cen energii elektrycznej, przy jednoczesnej wypłacie utraconych przychodów przedsiębiorstwom obrotu oraz dystrybucyjnym" - napisano w autopoprawce do rządowego projektu.



Opozycja o rządowej propozycje: Przepis na gospodarczą katastrofę

Rządowy pomysł na zneutralizowanie podwyżek cen prądu to przepis na gospodarczą katastrofę - ostrzega opozycja. Według jej przedstawicieli, może to przynieść polskim firmom potężne straty. Powodem jest możliwa niezgodność przepisów z prawem unijnym. Chodzi o rachunki za prąd dla działających firm w Polsce.

Mechanizm zaproponowany przez rząd, sprowadza się do tego, że spółki energetyczne wezmą na siebie część podwyżek prądu dla firm. Z kolei to, co elektrownie na tym stracą, zrekompensuje im rząd.

Opozycja, eksperci, ale także - anonimowo - niektórzy ministrowie mówią że Komisja Europejska może to uznać za niedozwoloną pomoc publiczną. Jeśli tak by się stało, to również firmy i zakłady energetyczne musiałyby pomoc kiedyś oddać.

To nie są polityczne mżonki, tylko podstawowe pytania, na które jesteśmy winni odpowiedź obywatelom - mówiła Paulina Hennig- Kloska z Nowoczesnej. Nie wiedzę żadnych zagrożeń, jeżeli chodzi o tę ustawę - odpowiedział krótko minister Krzysztof Tchórzewski.

"Wasz miks energetyczny to wysokie rachunki za prąd"

Wasza polityka energetyczna to polityka trzech "a": amatorska, arogancka i anachroniczna - tacy wy jesteście. Wasz miks energetyczny to wysokie rachunki za prąd, które muszą płacić Polacy, polskie przedsiębiorstwa i samorządy (...). Wysokie ceny prądu to tylko i wyłącznie wasza wina i odpowiedzialność - przekonywał podczas sejmowej debaty Sławomir Neumann.