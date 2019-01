Przed Sądem Okręgowym w Słupsku ruszył proces 43-letniego Daniela M. z Debrzna, oskarżonego o zabójstwo żony Angeliki J. Do zbrodni doszło 20 lat temu. Ciało kobiety znaleziono dopiero dwa lata temu. Mężczyzna jest też oskarżony o wyłudzenie niesłusznie pobieranych alimentów na małoletnią córkę.

Zdj. ilustracyjne / Kuba Kaługa / RMF FM

Zwłoki kobiety, zapakowane w torbę, zakopane i zamurowane znaleziono w podłodze piwnicy domu małżeństwa. Makabrycznego odkrycia dokonano dopiero w kwietniu 2017 roku. Angelika J. zaginęła w październiku 1998 roku.

Daniel M. w sądzie nie przyznał się do przestępstw, o których popełnienie został oskarżony. Składał wyjaśnienia.

Jestem prawie 21 miesięcy w areszcie śledczym, cały czas się nad tym zastanawiam i nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem - powiedział Daniel M., pytany przez prokuratora o wytłumaczenie tego, w jaki sposób ciało Angeliki J. znalazło się w piwnicy.

Oskarżony, składając wyjaśnienia, mówił, że nie wykładał ceglanej podłogi w piwnicy.



W mojej piwnicy było klepisko, a w części, co była otwarta, tam chyba na całości była podłoga z cegły. Jak się już wprowadziłem, tak było - powiedział. Pytany o to, kto miał dostęp do części wspólnej piwnicy, wyjaśnił, że on, sąsiedzi i ich córka.



Powiedział, że to policja, gdy składał zawiadomienia o zaginięciu żony, miała "sugerować, że w ostatnim czasie kilka dziewczyn wyjechało za granicę". Jeśli komuś mówiłem, że żona wyjechała za granicę, to właśnie w ten sposób - dodał. Natomiast w sądzie powiedział, że żona miała pojechać do Piły, do jego matki i swojej cioci.



Żona miała przygotowaną torbę z ubraniami. (...) Rozstaliśmy się jak zawsze, gdy wyjeżdżała, uściskała małą i wyszła - mówił oskarżony. Przyznał, że zwykle wyjeżdżała na weekend i zwykle z córką, rozstawali się w zgodzie, nie dochodziło między nami do awantur, do przemocy.



Po 15 wróciłem z pracy, był ugotowany obiad, wszystko zrobione - mówił oskarżony.



W procesie świadkami i jednocześnie oskarżycielami posiłkowymi są brat ofiary i córka zamordowanej oraz oskarżonego Daniela M.



Do przesłuchania w tym procesie jest ponad 50 świadków.



Angelika J. zaginęła w październiku 1998 roku. Szczątki kobiety znaleziono 24 kwietnia 2017 r. pod posadzką w piwnicy domu w Debrznie, w którym wciąż mieszkał Daniel M.



Zgodnie z ustaleniami śledztwa, Daniel M. po powrocie z pracy do domu miał udusić swoją żonę wcześniej przygotowanym kablem elektrycznym. Następnie zwłoki umieścił w torbie podróżnej i zakopał w piwnicy swojego domu, w którym znajdowały się pozostałości średniowiecznej studni. W tym miejscu wylał posadzkę, podłogę wyłożył cegłami.



Po zabójstwie, jak ustaliła prokuratura, poinformował swoich znajomych o tym, że Angelika go porzuciła, wyjechała do Piły do rodziny, a potem do Niemiec, a następnie, że zaginęła. Po zgłoszeniu zaginięcia swojej żony wystąpił do sądu z pozwem o rozwód z jednoczesnym wnioskiem o zasądzenie alimentów od Angeliki J. na rzecz ich małoletniej córki. Potem wnioskował też skutecznie o ich podwyższenie. Łącznie Daniel M. niesłusznie pobrał z Funduszu Alimentacyjnego słupskiego oddziału ZUS kwotę ponad 14,8 tys. zł.



Daniel M. został tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie.