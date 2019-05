Sąd Najwyższy wstrzymał wykonanie kary wobec Arkadiusza Kraski, skazanego ponad 18 lat temu na dożywocie za podwójne zabójstwo. To oznacza, że Kraska będzie mógł oczekiwać na wolności na rozstrzygnięcie wniosku o wznowienie jego postępowania i uniewinnienie.

Jak powiedział Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego Sądu Najwyższego, obrońca skazanego i prokurator 12 kwietnia wnieśli o wstrzymanie wykonania prawomocnego wyroku w tej sprawie, w związku z wniesionym 7 marca wnioskiem prokuratora o wznowienie postępowania i uniewinnienie skazanego od przypisanych mu czynów.

Jak informuje portal Onet.pl - "dowody na niewinność Kraski od kilkunastu miesięcy zbierała prokurator Barbara Zapaśnik, która znana jest z rozpracowywania najgroźniejszych grup przestępczych. Na początku marca skierowała do sądu wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i uniewinnienie Kraski".