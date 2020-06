Nowe połączenia, szybszy dojazd nad morze i w góry, więcej pociągów między dużymi miastami oraz powrót połączeń międzynarodowych - zapowiada PKP Intercity S.A w wakacyjnym rozkładzie jazdy. Zaczął obowiązywać od 14 czerwca. A będzie obowiązywał do 29 sierpnia.

PKP Intercity S.A. już od początku maja przywróciła do regularnego kursowania ponad 100 pociągów. Kolejne kilkadziesiąt połączeń przewoźnik uruchomił po 10 czerwca. Tym samym podczas wakacji na torach pojawi się średnio ponad 400 pociągów PKP Intercity dziennie. Wracają niemal wszystkie składy kategorii Express InterCity Premium (EIP), obsługiwane przez pojazdy Pendolino. 10 i 11 czerwca przywrócone zostały połączenia EIP z Trójmiasta do Krakowa, Gliwic, Bielska-Białej i Rzeszowa oraz z Warszawy do Wrocławia. 26, 27 i 28 czerwca na tory wróciły kolejne składy Pendolino na trasach: Trójmiasto - Warszawa - Kraków, Kołobrzeg - Kraków, Warszawa - Wrocław, Trójmiasto - Gliwice i Bielsko-Biała.



Jak wakacje - to nad Bałtykiem. Do Trójmiasta pojadą IC Stoczniowiec z Zielonej Góry, TLK Doker z Katowic, IC Powiśle z Bydgoszczy, łączące Gdynię i Zakopane TLK Karpaty i IC Witkacy, TLK Laguna z Łodzi, czy TLK Ustronie. Na Hel zawiozą wczasowiczów TLK Artus z Katowic, EIC Jantar z Warszawy czy nocny skład TLK Mierzeja. Do Świnoujścia pojadą m.in. TLK Uznam z Warszawy, TLK Wybicki z Krakowa oraz IC Przemyślanin z Przemyśla. Do Łeby będzie można dotrzeć pociągami TLK Delfin i TLK Korsarz. TLK Gwarek i TLK Orkan zawiozą natomiast do Ustki turystów z Katowic oraz Poznania.



A może w góry? Od 26 czerwca można ponownie dojechać bezpośrednio do Zakopanego z Warszawy pociągami EIC Tatry i IC Oscypek. IC Witkacy i TLK Karpaty zapewnią połączenie Trójmiasta ze stolicą Tatr. Z Bydgoszczy rusza TLK Halny. Na tory wraca także nocny skład IC Podhalanin ze Szczecina. Do Szklarskiej Poręby z Warszawy pojedzie IC Karkonosze, a z Białegostoku IC Orzeszkowa. Pasażerowie mogą korzystać również z weekendowego pociągu IC Śnieżka, kursującego do Wrocławia ze stolicy, który dodatkowo prowadzi grupę wagonów do Kudowy Zdroju.



Wakacyjny rozkład jazdy to także powrót wielu pociągów między dużymi miastami: IC Zamenhof połączy Warszawę i Białystok, IC Włókniarz Szczecin i Łódź, IC Sienkiewicz Kraków i Olsztyn, a IC Sztygar pojedzie w skróconej relacji Wrocław - Katowice. Między Warszawą a Łodzią wracają składy IC Leśmian, IC Wokulski oraz IC Łęcka. Przywrócone zostają także pociągi z Poznania: IC Drwęca do Olsztyna, TLK Ślązak do Katowic, jeżdżące do stolicy TLK Warta i EIC Chrobry czy weekendowy TLK Wetlina relacji Poznań - Łupków.





Wracają połączenia międzynarodowe



Otwarcie granic dla połączeń kolejowych zaowocowało wznowieniem 22 czerwca kursowania pociągów międzynarodowych. Składy są sukcesywnie uruchamiane w relacjach do Niemiec, Czech, Austrii i Słowacji. Przewoźnik jest w stałym kontakcie z kolejowymi partnerami z zagranicy. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa w pociągach PKP Intercity kursujących w kraju, jak i poza jego granicami.



22 czerwca ruszyły po przerwie pierwsze pociągi w kierunku Berlina: nowe połączenie EIC Wisła z Warszawy oraz wznowione EIC Sprewa. 25 czerwca z Warszawy do Berlina wyjechał EIC Odra, a 26 czerwca z Berlina do Gdyni IC Gedania. Od 22 czerwca kursują również składy z Warszawy do Wiednia (EIC Polonia i EIC Sobieski), a także IC Silesia ze stolicy do Ostrawy oraz IC Cracovia z Pragi do Krakowa. Z Wiednia do Katowic można podróżować pociągiem IC Moravia, a do Przemyśla pojadą IC Porta Moravica z Grazu oraz TLK Galicja z Ostrawy.



Udostępniona została również sprzedaż biletów na pociągi międzynarodowe. Limitowane oferty promocyjne obejmują możliwość zakupu biletu od 9,90 euro.



W związku z otwarciem granic, została również uzupełniona oferta połączeń krajowych o pociągi sezonowe, takie jak m.in. TLK Pirat i TLK Bursztyn do Kołobrzegu, TLK Wolin do Świnoujścia, TLK Wydmy do Łeby i na Hel czy TLK Rozewie z Żyliny do Gdyni i na Hel. Składy są zestawiane z czeskich i słowackich wagonów, dołączanych do pociągów kursujących z południowej Polski na wybrzeże Bałtyku.



Jak kupować bilety?

Od 1 czerwca można nabywać bilety na wszystkie dostępne miejsca siedzące w pociągach PKP Intercity. Aby ułatwić, a zarazem umożliwić podróż jak największej liczbie osób zainteresowanych danym połączeniem przewoźnik wprowadził od 4 czerwca obowiązkową rezerwację miejsc we wszystkich kategoriach pociągów. Bilety jednorazowe są wydawane wyłącznie ze wskazaniem miejsca do siedzenia. Rezerwacja miejsca do biletów okresowych kosztuje złotówkę i można ją nabyć w kasach biletowych lub poprzez stronę internetową intercity.pl.



Przewoźnik przypomina pasażerom o konieczności stosowania się do zasad obowiązujących na pokładach swoich pociągów, które obejmują m.in. zasłanianie ust i nosa podczas trwania całej podróży, a także częste mycie rąk.