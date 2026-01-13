We wtorek 13 stycznia przez kilka godzin PKP Intercity miała problemy ze sprzedażą biletów online. Chodziło o system sprzedaży internetowej oraz w aplikacji mobilnej. Firma poinformowała, że usterka została już usunięta i bilety znowu można kupować przez internet.

/ Shutterstock

Awaria dotyczyła systemu eIC oraz aplikacji mobilnej PKP Intercity.

Przez kilka godzin nie było możliwości zakupu biletów online.

Bilety można było kupić jedynie kupować w kasach biletowych i u konduktora.

Opłata pokładowa za zakup biletu w pociągu została zawieszona.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Od rana 13 stycznia 2026 roku pasażerowie PKP Intercity napotykali trudności z zakupem biletów przez internet oraz aplikację mobilną. Spółka informowała o wykryciu usterki, która uniemożliwiała korzystanie z samoobsługowych kanałów sprzedaży. "W systemie sprzedaży eIC oraz aplikacji mobilnej została zdiagnozowana usterka powodująca brak możliwości zakupu biletu online" - przekazała spółka w komunikacie.

Po kilku godzinach usterka została usunięta. "Szanowni Państwo awaria została usunięta i sprzedaż została przywrócona" - przekazało PKP intercity.

Utrudnienia dla podróżnych

Przewoźnik informował wcześniej, że klientom, którzy oświadczą w pociągu, że z uwagi na niedostępność systemu eIC lub aplikacji nie mogli nabyć biletów, umożliwiony został zakup biletu bez pobierania opłaty pokładowej, która została zawieszona do odwołania.

PKP Intercity zachęcało podróżnych do korzystania z tradycyjnych kas biletowych na dworcach.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.