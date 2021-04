"Wprowadzenie emerytur stażowych to jest dla nas najważniejszy postulat i od tego związek zawodowy Solidarność nie odstąpi" – zadeklarował w piątek szef Solidarności Piotr Duda. W ciągu kilku tygodni związek ma przedstawić ścieżkę dojścia do tego, by projektem zajął się Sejm. Duda zarzucił prezydentowi i Zjednoczonej Prawicy bierność w sprawie emerytur stażowych.

