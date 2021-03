„Dla mnie to ważna sprawa, stabilność rządu” – tak o konflikcie w Zjednoczonej Prawicy mówił w RMF FM szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda”. „Nie będę apelował (o pojednanie), bo tacy politycy jak Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro doskonale o tym powinni wiedzieć, że sami nic nie znaczą, że to co się stało przez ostatnie lata, czyli od 2015 roku, te wspólne działania, przynoszą efekty” – dodał. „Jeśli tak by się stało, że Zjednoczona Prawica rozeszłaby się i nastąpiłyby nowe wybory, to niech w ogóle nie przechodzą progu siedziby Solidarności. My wiemy, jak się będziemy zachowywać” – powiedział związkowiec. „Dzisiaj jest Zjednoczona Prawica i jest wiele spraw do dokończenia wspólnie z panem prezydentem, bo po to walczyliśmy o tę jego kandydaturę. Podpisaliśmy z prezydentem umowę programową, aby została ona do końca zrealizowana, a tam jest jeden bardzo ważny postulat - emerytury stażowe. Tutaj Solidarność tego tematu z panem prezydentem nie odpuści, bo to jest najważniejszy temat” – mówił gość Krzysztofa Ziemca.

