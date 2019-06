Wyjazd na wakacje to dla wielu ludzi trauma rozstania ze swoim kotem. Wyjazd właściciela również dla wielu kotów może być nieprzyjemnym przeżyciem. Są jednak sposoby, żeby kotu nieco zmniejszyć stres rozłąki. Czy to może być tematem piosenki? Sprawdź!

Twórcy piosenki z "Prawdziwego Zdarzenia" / Jakub Rutka / RMF FM

Przed wakacjami Artur Andrus zainspirował się kocim losem podczas wakacji. Jak sugeruje, są sposoby na to, żeby ulżyć mu w czasie rozłąki.

Piosenkę zaśpiewała Mela Koteluk, która znana jest ze swojej sympatii do kotów. Wybór był nieprzypadkowy. Wiedziałem o tej miłości do kota, więc słyszałem historię o kocie z ust naszego kompozytora - mówi Andrus.

Ja kocham koty, kocham wszystkie zwierzęta. Z kotem jest mi po drodze (..). Mój kot osobiście na co dzień wyjmuje z szuflad całą zawartość na znak tego, że poświęca się mu mało uwagi. Bardzo się cieszę, że mogłam tutaj się z panami spotkać i stworzyć coś tak ad hoc - mówi właścicielka kotki Latencji.

Piosenka z Prawdziwego Zdarzenia: Mela Koteluk Karolina Bereza /RMF FM

Jak powstają piosenki z prawdziwego zdarzenia?

Każdego tygodnia w "Śniadaniu Mistrzów" w RMF Classic, tuż po godzinie dziewiątej Artur Andrus przegląda wraz z prowadzącym program podawane w serwisach radiowych RMF informacje z Polski i świata, poszukując inspiracji do napisania tekstu piosenki. Pretekstem może być informacja o interesującym wydarzeniu, może być fragment wywiadu albo cytat z prasy. Tekst piosenki ma stanowić aktualny, satyryczny komentarz do wybranej informacji lub wypowiedzi.

Po dokonaniu wyboru Artur Andrus przystępuje do pracy nad piosenką: pisze tekst i zaprasza zaprzyjaźnionych muzyków do skomponowania i zagrania melodii. Jednego ze znanych artystów zaprasza zaś do zaśpiewania "Piosenki z prawdziwego zdarzenia". W warszawskim studiu RMF Classic, piosenka jest nagrywana. Później jeszcze tylko montaż... i o poranku następnego dnia piosenka jest gotowa do emisji!

Cały proces jej powstawania jest rejestrowany przez reporterów RMF Classic i relacjonowany na bieżąco na antenie.

Premierę "Piosenki z prawdziwego zdarzenia" mają w porannym programie RMF Classic tuż po 09:00 - zatem cały cykl ich tworzenia i produkcji zamyka się w 24 godzinach!