Zanieczyszczenie hałasem to spory problem, któremu zazwyczaj poświęcamy za mało uwagi. Zajęli się nim na szczęście kieleccy licealiści i ich koledzy z Czech.

"Biegnij w stronę hałasu"



wyk. Tomasz Organek



sł. Artur Andrus



muz. Łukasz Borowiecki



na gitarze zagrał Piotr Aleksandrowicz



na pianinie i tamburynie zagrał Łukasz Borowiecki



UWAGA! Tekst piosenki powstał na podstawie prawdziwej informacji! Przed obejrzeniem nagrania wysłuchajcie wypowiedzi o hałasie i polsko-czeskiej współpracy, a dowiecie się, gdzie zagrożenie hałasem jest największe.

Posłuchaj, co o hałasie w naszym codziennym życiu mówią licealiści z Kielc i ich czescy koledzy Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Jak powstają Piosenki z prawdziwego zdarzenia?

W każdą środę w porannym "Śniadaniu Mistrzów" w RMF Classic, tuż po godzinie dziewiątej Artur Andrus przegląda wraz z prowadzącym program podawane w serwisach radiowych RMF informacje z Polski i świata, poszukując inspiracji do napisania tekstu piosenki. Pretekstem może być informacja o interesującym wydarzeniu, może być fragment wywiadu albo cytat z prasy. Tekst piosenki ma stanowić aktualny, satyryczny komentarz do wybranej informacji lub wypowiedzi.

Po dokonaniu wyboru Artur Andrus przystępuje do pracy nad piosenką: przed południem pisze test i zaprasza zaprzyjaźnionych muzyków do skomponowania i zagrania melodii. Jednego ze znanych artystów zaprasza zaś do zaśpiewania "Piosenki z prawdziwego zdarzenia". Późnym popołudniem, w warszawskim studiu RMF Classic, piosenka jest nagrywana. Później jeszcze tylko montaż... i w czwartkowy poranek piosenka jest gotowa do emisji!

Cały proces jej powstawania jest rejestrowany przez reporterów RMF Classic i relacjonowany na bieżąco na antenie.