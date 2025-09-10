Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji w związku z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej - przekazało w środę nad ranem Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Został niezwłocznie poinformowany i jest w stałym kontakcie z premierem oraz MON - podał rzecznik prezydenta. Prosimy wszystkich o zachowanie spokoju - zaapelowało BBN.

Premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki / Wojciech Olkusnik/East News / East News

W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Część z nich została zestrzelona. Zamknięta została przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie. Sojusznicy zostali poinformowani o sytuacji.

Rzecznik prezydenta: Karol Nawrocki jest w stałym kontakcie z premierem i MON

BBN przekazało na platformie X, że Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji.

„Prosimy o śledzenie komunikatów i poleganie na informacjach wychodzących ze strategicznych dowództw Sił Zbrojnych RP oraz służb. Ogromne wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w ochronę polskiego nieba. Prosimy także wszystkich o zachowanie spokoju” - przekazało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz również za pośrednictwem X podał, że prezydent został niezwłocznie poinformowany o naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej i jest w stałym kontakcie z premierem oraz MON.

"W trosce o bezpieczeństwo apelujemy do mieszkańców: w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie" - zaapelował Sztab Generalny Wojska Polskiego.