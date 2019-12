Gigantyczne korki tworzą się na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku: na odcinku od Zgorzelca do Legnicy w stronę Wrocławia. To efekt przedświątecznych powrotów Polaków z Niemiec do domów. "Tu jest na odcinku praktycznie 200 km jeden wielki korek" - tak sytuację na A4 obrazowo opisał w rozmowie z nami pan Tomasz, który zadzwonił na Gorącą Linię RMF FM.

