Ciężarna kobieta, którą spitą do nieprzytomności znaleziono na trawniku w Radomsku, urodziła w szpitalu dziecko. Dziewczynka przyszła na świat 27. tygodniu ciąży. Ze względu na poważny stan, została przewieziona do szpitala w Łodzi. Jak donosi reporterka RMF FM, do dziś nikt nawet o nią nie zapytał.

