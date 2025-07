Zatrzymania i przeszukania w całej Polsce

Na polecenie Prokuratury Europejskiej w Katowicach funkcjonariusze policji zatrzymali czterech mężczyzn i dwie kobiety. W ramach śledztwa przeprowadzono 34 przeszukania w domach, biurach, magazynach oraz na terenie parafii zarządzanej przez głównego podejrzanego. Przeszukano także miejsca, gdzie żywność z programu była nielegalnie sprzedawana. W działaniach uczestniczyli policjanci z Katowic oraz jednostek z Bydgoszczy, Gdańska, Kielc, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Radomia, Szczecina, Warszawy i Wrocławia.

Organizacja religijna objęta dochodzeniem otrzymała 2 500 ton żywności o wartości ponad 3,7 mln euro (15,8 mln zł) w ramach unijnego programu pomocy żywnościowej na lata 2021-2027. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że część tej żywności była sprzedawana do punktów handlu detalicznego w Polsce i za granicą, zamiast trafiać bezpłatnie do osób uprawnionych.

Podejrzani mieli także fałszować podpisy rzekomych odbiorców oraz sporządzać fikcyjne dokumenty potwierdzające przekazanie żywności, której faktycznie nie wydano.

Luki w systemie i zabezpieczenie majątku

Według śledczych, podejrzani wykorzystywali fakt, że uchodźcy i osoby bezdomne mogły otrzymywać pomoc bez pośrednictwa Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, co ułatwiało wyłudzanie środków. Część regionalnych partnerów organizacji nie posiadała też odpowiedniej infrastruktury, m.in. chłodni do przechowywania żywności. W celu zabezpieczenia środków na pokrycie strat w budżecie UE, EPPO zajęła nieruchomości i udziały w spółkach należące do podejrzanych o łącznej wartości ok. 467 500 euro (2 mln zł).

Postępowanie zostało wszczęte przez polskie organy ścigania w kwietniu 2025 r., a Prokuratura Europejska przejęła sprawę pod koniec maja. To pierwsze zarzuty postawione przez delegowanych prokuratorów europejskich od czasu rozpoczęcia działalności EPPO w Polsce. Wszystkie osoby objęte śledztwem są uważane za niewinne do czasu prawomocnego orzeczenia winy przez sąd - podkreślono w komunikacie EPPO.